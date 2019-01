Un joc de taula per dominar un reialme

Tot i els milers de jocs nous que apareixen cada any, realment són una cinquantena les diferents mecàniques que existeixen i que configuren aquests jocs. Variant-les i combinant-les de formes diferents, els autors de jocs de taula configuren les seves creacions. Tot i això, els aficionats als jocs busquen constantment novetats que els sorprenguin, amb especial interès per jocs que inventin noves mecàniques. Però això no passa gaire sovint. La darrera vegada que va passar va ser el 2008.A l’octubre d’aquell any, durant la fira d’Essen va aparèixer un joc que prometia una nova mecànica i que realment ho va fer: Dominion . La mecànica es va anomenar Deck Building , construcció de baralles. Parteix del concepte que cada jugador teniu una petita baralla inicial. Utilitzant les seves cartes n’aconseguireu de noves; les quals incorporareu a la vostra baralla i per tant podreu utilitzar per tornar a adquirir més cartes. Així, la vostra petita i senzilla baralla inicial, s’anirà fent gran i potent amb les cartes que anireu adquirint.Com a monarques acabats de nomenar teniu el somni d’aconseguir un reialme el més gran possible. Per fer-ho, necessitareu l’ajuda de la vostra gent: artesans, militars, camperols, fins i tot, bruixes i alquimistes. Com que tot això costa diners, tampoc us podreu oblidar de gestionar correctament les vostres finances.Malauradament, no sereu l’únic monarca amb ànsies de grandesa. Els altres jugadors també estaran interessats en aconseguir part del limitat territori, així que qui aconsegueixi treure un millor rendiment del seu tresor i dels seus plebeus per aconseguir un reialme més gran serà qui es faci amb la victòria.Avui en dia, la mecànica del Deck Building ha estat combinada i modificada de múltiples formes, en la majoria de les ocasions aconseguint millorar-la. Però si voleu descobrir la darrera gran mecànica inventada en el segle XXI, cal provar Dominion. A Dominion, el Deck building es manté en la seva essència, sense afegits i sense modificacions; i disposareu d’una ocasió per experimentar la sensació de descobrir un joc fresc i innovador que no us deixarà indiferents.Amb aquesta senzillesa, doncs el joc només incorpora la mecànica de construcció de baralles, Dominion esdevé un joc de fort caire familiar, molt assumible i gaudible per a tots els públics. No en va, va rebre el premi Spiel des Jahres del 2009 (joc de l’any a Alemanya) i ha arribat a acumular més de quaranta premis per tot el planeta.Després de deu anys i 12 expansions, Dominion s’ha convertit en un dels jocs més recomanats per descobrir els jocs de taula moderns i segueix sent una demostració que sempre queden coses per inventar.: Dominion: Donald X. Vaccarino: Devir Iberia2-4: 30 minuts: a partir de 13 anysAutor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

