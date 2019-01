Rècord de passatgers al transport públic de Barcelona

Quatre mesos abans d'acabar el mandat, aquest divendres Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha fet balanç de la gestió de l'empresa metropolitana durant els darrers quatre anys. Una de les dades més destacades és el rècord de passatgers al transport públic, que ha assolit una xifra de 615 milions de persones el 2018. El metro va tenir una demanda de 407,5 milions de persones i l'autobús de 207,5.A banda de l'impacte quantitatiu, el balanç anual de TMB també recull que el grau de satisfacció dels passatgers amb el transport públic és el més alt dels últims deu anys, tant pel que fa al metro com al bus.La presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament ho atribueix a la inversió que el consistori ha fet durant aquest mandat al transport públic. La inversió ha incrementat un 86% respecte de l'anterior mandat i el govern municipal defensa que s'han revertit les retallades aplicades al servei pel govern de CiU.Vidal i Cañas han reivindicat l'aplicació de la xarxa ortogonal de busos, l'increment de vehicles en hora punta fins a arribar als 900 i la compra de 423 autobusos durant aquest mandat. També la compra de 12 trens, l'arribada del metro al barri de la Marina i la contractació de 550 nous treballadors.D'altra banda, els responsables de TMB també han valorat positivament el fet que tots els autobusos nous que l'empresa adquireix siguin elèctrics o híbrids, la qual cosa suposa una reducció de l'impacte ambiental dels vehicles. Concretament, dels 331 cotxes incorporats en els últims tres anys, 196 són híbrids o elèctrics.Vidal i Cañas també han tret pit per la tasca de treballar per un transport públic accessible. Actualment el 91% de les estacions de metro estan equipades amb ascensors i el 100% dels busos són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.Part de la inversió feta durant aquest mandat al transport públic correspon al programa de rehabilitació d'estacions de metro, en el qual s'han invertit 8,25 milions d'euros.Una altra de les partides que han vist incrementat el seu pressupost en l'últim mandat és la de seguretat. Dels 15 milions d'euros invertits en aquest camp el 2014 s'ha passat als 25,5 invertits el 2018.

