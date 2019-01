TMB veu «previsible» que la xifra d'afectats per l'amiant al metro augmenti

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no tanca la xifra de treballadors del metro de Barcelona afectats per l'amiant. "És previsible que la xifra es vagi movent", ha assegurat el conseller delegat de TMB, Enric Cañas, en la presentació del balanç de la gestió de l'empresa metropolitana aquest mandat.Cañas ha presentat el balanç al costat de la regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Mercedes Vidal. La presidenta ha fet les primeres declaracions en relació a les afectacions per l'amiant des queva avançar els resultats de les primeres revisions mèdiques. "TMB és una empresa amb molta història i això fa que històricament hi hagi hagut gent exposada a l’amiant", ha dit Vidal. "Per sort, des dels anys 80 s'està desamiantant", ha afegit.TMB manté el compromís d'informar periòdicament de les noves afectacions de salut que es detectin i Cañas ha avisat que la descoberta de nous elements amb amiant i les revisions mèdiques que encara queden per fer als treballadors fan pensar que la xifra d'afectats pujarà.El conseller delegat també ha recordat que la quantitat d'afectats dels que es tenen constància actualment quadren amb la previsió d'afectacions que havia fet l'empresa. "Prevèiem que entre un 3% i un 4% de la població exposada a l'amiant podria tenir afectacions", ha afirmat.

