Uber i Cabify s'hauran de contractar amb 15 minuts d'antelació... i els taxistes tornen a fer vaga

El Govern ja s'ha pronunciat sobre les exigències dels taxistes contra Uber i Cabify. El Departament de Territori i Sostenibilitat, dirigit per Damià Calvet, ha optat per imposar noves condicions a les dues grans companyies que fan la competència al sector del taxi. La més destacada és que, a partir d'ara, els vehicles d'Uber i Cabify s'hauran de contractar amb 15 minuts d'antelació.Les mesures, però, queden molt lluny de les exigències del sector del taxi, que reclamava que el servei s'hagués de precontractar amb 24 hores d'antelació. El decret llei descarta la precontractació dels VTC hores abans, però els obliga a retornar a la base quan acabin el servei i els prohibeix geolocalitzar els clients. Aquest darrer aspecte era una altra de les línies vermelles dels taxistes.Com a reacció, el portaveu de l'associació majoritària Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez ha anunciat una vaga indefinida. En una trobada a la Terminal 2 de l'Aeroport del Prat, els taxistes han decidit tornar a ocupar la Gran Via de Barcelona com a eina de pressió.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha comparegut després de la reunió del Consell del Taxi i ha valorat que la proposta presentada per la Generalitat al sector és "seriosa i moderna". "Volem crear condicions per permetre que tots els actors siguin competitius davant les necessitats dels ciutadans", ha defensat.Calvet ha justificat la proposta del Govern per la "irrupció de les noves tecnologies" en el sector de la mobilitat. El conseller ha defensat que la Generalitat vulgui fer una nova regulació i que ho faci a través d'un únic Decret Llei. "Hem demanat que les propostes s'analitzin amb un debat serè", ha assegurat Calvet.El conseller, a abnda, ha avançat que el Govern arribarà fins allà on la legislació i la jurisprudència ho permetin.La proposta de la Generalitat no ha convençut bona part dels taxistes. Començant pel sindicat Élite Taxi, que s'ha aixecat de la taula de negociació. Amb tot, les altres associacions de taxistes han optat per continuar les converses.Álvarez ha justificat la sortida del seu sindicat. "No sabem quan publicaran el decret perquè hem marxat, però si podem aconseguir alguna cosa abans que es publiqui és ara", ha afirmat argumentat. Álvarez que ha cridat els taxistes a "ocupar el que sigui" amb els seus vehicles.

