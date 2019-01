VÍDEO Junqueras convida a assistir a la seva conferència a Barcelona amb un emotiu text escrit a mà

"Sóc Oriol Junqueras, des d'una cel·la de la presó de Lledoners", així comença el text que escriu el president d'ERC i candidat del partit a les eleccions europees, Oriol Junqueras, que ha compartit un vídeo al seu perfil d'Instagram . "No només no ens penedim de res del que vam fer, sinó que ens sentim legítimament orgullosos. No estem vençuts, la repressió no ens vencerà", afirma Junqueras.En aquest vídeo, el republicà convida a tothom a assistir a la conferència que farà el dia 29 de gener al Sant Jordi Club de Barcelona . El cap de llista d'ERC a l'Europarlament podria trobar-se en ple trasllat a Madrid pel judici de l'1-O, que es preveu que comenci entre finals de gener i principis de febrer. Des d'Esquerra no han volgut donat més detalls sobre l'acte, però a la web del partit ja han obert les places perquè la militància s'hi apunti des d'arreu del territori

