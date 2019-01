Rajoy alerta el PP contra el «sectarisme»

Davant la convenció del Partit Popular, Mariano Rajoy ha defensat el seu llegat com a president del govern i ha advertit contra "el sectarisme i els doctrinaris" en la política, així com tenir en compte "la realitat". Ha demanat que el partit aposti com a principal repte pel projecte europeu, en un moment en què la UE afronta l'embat del Brexit, i per preservar el creixement econòmic.Les paraules de Rajoy eren esperades per si donava algun senyal de discrepància o de matís envers la línia imposada per Pablo Casado. Rajoy ha estat fidel al seu estil i ha fet una intervenció de perfil suau. Ha posat en valor el llegat del seu govern per haver afrontat la crisi econòmica, haver reduït el dèficit públic i haver recuperat l'ocupació, després que la crisi hagués eliminat més de tres milions de locs de treball.L'expresident ha fet una defensa de la Constitució espanyola, repetint una de les seves frases: "Aquests han estat els millors 40 anys de la història d'Espanya", subratllant les millores en les condicions de vida en aquestes dècades i elogiant el rei emèrit Joan Carles I i la figura d'Adolfo Suárez. Rajoy ha intervingut en forma de conversa amb la presidenta del Congrés, Ana Pastor, davant dels assistents a la convenció.Alberto Núñez Feijóo, que ha estat el coordinador de la convenció, ha intervingut amb anterioritat a Rajoy i ha fet un discurs amb molt contingut polític. Sense esmentar Vox, el president gallec ha fet una crida a la moderació: "No som un partit de cridòria perquè tenim arguments". Ha assenyalat que "defensar la unitat també vol dir defensar la llibertat, la convivència i als qui, complint la llei, pensen diferent". "Els nostres principis no els imposem a ningú, els posem a disposició dels altres", va clamar. Feijóo ha reivindicat "la pluralitat de l'Estat" i "la moderació" enfront "el fonamentalisme i les trinxeres".El Partit Popular ha obert aquesta tarda la seva convenció ideològica , pensada per entronitzar el liderage de Pablo Casado i avalar la seva línia dura. Entre avui i diumenge, el PP viurà la rehabilitació de José María Aznar, que intervindrà dissabte al migdia, i la reaparició de Mariano Rajoy, que parlarà aquesta tarda. Els dos expresidents del govern, per tant, no coincidiran, no fos cas que tremolessin els fonaments de l'IFEMA de Madrid que acullen la convenció. L'encontre tindrà també l'interès afegit de la presència de Soraya Sáenz de Santamaría, que va anunciar ahir que hi aniria i que està en un segon pla calculat des que va perdre el pols intern amb Casado.La convenció tindrà com a plats forts la presència dels dos expresidents i el discurs de cloenda de Casado de diumenge. Entremig, hi haurà diverses taules rodones que mostren a les clares que fa vibrar el PP de Casado. La primera és sobre la unitat d'Espanya, i reunirà l'expresident de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, l'escriptora Teresa Freixas i Jaume Vives, portaveu de la plataforma Tabàrnia. L'exministra Dolors Montserrat ha moderat la taula i ha atacat durament Pedro Sánchez, a qui ha titllat de "traïdor", tot assegurant que" com tots els traïdors, ven la seva pàtria per romandre al poder".Al llarg de la convenció també es donarà espai per tractar de les víctimes del terrorisme, un altre dels temes centrals en l'imaginari popular, amb la participació d'una altra habitual en els actes del PP, la militant Marimar Blanco. Hi haurà molts independents convidats. El més destacat serà l'escriptor Mario Vargas Llosa, que dissertarà dissabte sobre la societat oberta i els seus enemics (ell defensarà la societat oberta). La figura del Nobel peruà està sent disputada entre el PP i Ciutadans, que ja l'ha convidat a diversos actes, entre els quals un amb Manuel Valls.Casado ha arribat a la convenció venint directament des de Sevilla, on avui ha pres possessió de la presidència de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla, després d'haver tancat un acord amb Ciutadans, d'una banda, i amb l'extrema dreta de Vox, per l'altra. El canvi a Andalusia emmarca l'ambient polític a la convenció: l'èxit que suposa pel PP fer-se per primer cop amb la presidència de la Junta, i alhora el neguit que suposa entre els quadre si candidats populars a les eleccions del maig l'aparició de Vox com a marca nova en competència directa amb el PP.

