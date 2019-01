La plataforma International Trial Watch demana al Suprem espai per avaluar el judici de l'1-O

La plataforma International Trial Watch – Catalan Referendum Case ha presentat al Tribunal Suprem una sol·licitud perquè es garanteixi la presència de cinc observadors internacionals a la sala on se celebrarà el judici per l'1-O. Aquest dijous, Amnistia Internacional va realitzar una petició molt similar a l'alt tribunal. L'objectiu és que aquestes persones estudiïn el desenvolupament del procés i realitzin informes finals en relació al respecte dels drets fonamentals i les garanties processals, així com possibles vulneracions del dret de reunió i manifestació, d'expressió i de participació política.En un comunicat, l'entitat ha explicat que la identitat de les persones que seran observadores es comunicarà a la sala cada setmana. Entre aquests observadors hi haurà representants d'organismes internacionals i per tant, molts es desplaçaran des d'altres capitals europees i espanyoles.

