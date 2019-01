Aturat l'enderroc de les casetes del carrer Encarnació a Barcelona

Les casetes del carrer Encarnació no aniran finalment a terra. L'Ajuntament ha anunciat que revocarà la llicència d'obres, a través de la qual s'havien d'edificar una trentena de pisos, després que els veïns hagin trobat l'escletxa legal que justifica suspendre l'enderroc. Concretament, la Llei d'Espais Naturals de la Generalitat.La legislació estableix que la catalogació patrimonial d'un element verd dona peu a suspendre llicències. "Els serveis jurídics de l'Ajuntament ho avalen", assegura el regidor de districte, Eloi Badia. En aquest cas, l'element verd és l'alzina centenària que creix al costat de les casetes i que el consistori i la propietat dels terrenys, Encarnación Invest SL, ja van acordar salvar Ara, el següent pas serà formalitzar la catalogació de l'alzina com a element patrimonial, que l'Ajuntament preveu enllestir al ple de febrer o al de mar. Un cop feta la tramitació, el consistori ja podrà revocar la llicència d'enderroc i aleshores la propietat podrà demanar anys o perjudicis. Això se suma a la compensació que l'empresa ja tenia dret a demanar per la reformulació del projecte que estava obligada a fer per salvar l'alzina.D'altra banda, Badia ha descartat que l'Ajuntament compri la parcel·la si no és per fer-hi habitatge públic. "El cost econòmic no ho compensaria", defensa el regidor. El districte vol accelerar el màxim possible la proposta de planejament urbanístic alternativa per avançar-se a la reclamació que presentarà la propietat. "Podem proposar una compensació amb el planejament definitiu", avança Badia.En l'escenari actual, la previsió que fa l'Ajuntament és que finalment els terrenys d'Encarnació conservin l'alzina i les façanes de les cases, tot i que no es descarta que algun element interior de l'immoble també sigui inclòs al catàleg de patrimoni.

