L'Advocacia Catalana creu que els presos han d'estar lliures durant el judici «polític» de l'1-O

El nou president del Consell de l'Advocacia Catalana, Ignasi Puig, ha opinat aquest divendres que els presos haurien d'estar lliures o en règim de "semillibertat" durant el judici, que ha qualificat de "polític". De fet, al seu parer, resulta "obvi" que en aquest cas hi ha hagut un "abús de la presó preventiva".En declaracions a Catalunya Ràdio, Puig ha dit que confia que les defenses "aniran desmuntant el fals relat que han volgut vendre des de determinats llocs". En tot cas, ha constatat que el judici serà "una campanya política completa, un míting", ja que les eleccions municipals i europees estan a prop.En preguntar-li si creu que la sentència ja està escrita, ha dit que té "l'esperança que la justícia encara pot ser justa". També ha mostrat la seva confiança en els advocats de les defenses, que són "els millors professionals".Puig ha explicat que "fàcilment" el Consell de l'Advocacia Catalana enviarà observadors al judici, una proposta que han fet les comissions de drets humans i que ara s'ha d'estudiar, sobretot des del punt de vista logístic. En qualsevol cas, ha opinat que hi ha d'haver observadors internacionals i la "màxima transparència", perquè "la justícia espanyola s'hi juga molt, la seva credibilitat davant dels països més avançats".Sobre la polèmica al voltant del jutjat número 13 i les normes de repartiment, ha denunciat "l'opacitat" del TSJC en aquesta qüestió i que no enviessin les nomes regles als advocats.

