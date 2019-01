Artadi demana al govern espanyol que la taula de diàleg de partits inclogui Podem

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha reclamat aquest divendres al govern de Pedro Sánchez que la taula de diàleg entre partits, que van plantejar en la reunió mantinguda aquest dijous , inclogui també Podem. En declaracions a Catalunya Ràdio i a la Cadena SER, Artadi ha dit que imagina una taula de partits a nivell estatal que inclogui el PSOE i Podem perquè "juga un paper clau".En aquest sentit, la consellera ha dit que en la reunió van abordar la importància que Podem estigui a la taula de negociació perquè el PSOE "no és hegemònic en l'esquerra espanyola" i qualsevol solució també passa per la formació lila.Sobre la proposta del la Moncloa que en formin part el PSC i altres partits catalans, ha indicat que una taula de diàleg d'aquest tipus "ja existeix a Catalunya, funciona, s'ha reunit i té calendari", per la qual cosa ha demanat no duplicar-la."Encarem la música però no entrem en la lletra", ha lamentat sobre la falta de concreció de la reunió, en la qual ha dit que es va avançar poc i per això es van emplaçar a una segona trobada la setmana que ve a Barcelona.

