El Llevant denuncia el Barça per alineació indeguda

El Llevant, com estava previst, ja ha denunciat formalment el Barça per alineació indeguda en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. Malgrat que el conjunt blaugrana es va guanyar al camp la classificació per a la següent ronda, els despatxos poden decidir el contrari. Ara, amb la reclamació de l'equip granota sobre la taula, el Comitè de Competició estudiarà el cas abans del sorteig d'aquesta tarda a les 17h.La jutge única que estudia el compliment del reglament de la Federació haurà d'admetre a tràmit o desestimar el cas, que pot acabar amb l'expulsió del Barça de la Copa del Rei, tal com va passar el 2015 amb Cheryshev i el Reial Madrid.Pel que fa a Chumi, el jove defensa tenia pendent de complir un partit de sanció per acumulació de targetes amb el filial a la lliga -també competició domèstica-. La interpretació de l'article 56.3 del Codi Disciplinari de la RFEF, que regula aquest tipus de qüestions, va ser objecte de debat en les hores prèvies al matx del Camp Nou.El citat article recull que, "quan es tracti de futbolistes que es puguin alinear reglamentàriament en equips de la cadena del principal -és a dir, de categories inferiors del mateix club-, el sancionat no podrà intervenir en cap d'aquests equips fins que transcorri, en la categoria que en què va cometre la infracció, el número de jornades a les quals respongui la sanció". Aquesta és la base de la denúncia del Llevant.Per la seva banda, el departament jurídic del club català, que assegurava dijous al vespre estar "tranquil", s'emparava en un punt anterior del reglament que, precisament, afegia: "les sancions de caràcter lleu (d'un a tres partits) s'han de complir en la mateixa competició". En el cas de Chumi, doncs, es tractaria de la Lliga i no pas de la Copa. El debat gira al voltant de quin dels dos article s'imposa.

