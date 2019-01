VÍDEO La màgia i la duresa de fer cinema, protagonistes de l'espot dels XI Premis Gaudí

L’espot dels XI Premis Gaudí ja es pot veure a TV3, els cinemes del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, el canal MouTV i les xarxes socials de l’Acadèmia del Cinema Català. La màgia és la gran protagonista de l'anunci dirigit per Lluís Danés, que també exercirà com a director artístic de la gala.L'escenari és teatret envellit, on diversos actors, directors i productors de cinema català fan trucs de màgia que surten malament: Albert Pla fent un número d’escapisme, ficat en una urna plena d’aigua, encadenat; David Verdaguer i Aina Cloteten un truc amb espases on algú acaba foradat; Elisabet Casanovas i el Gaudí d’Honor, Joan Pera, levitant. Isona Passola serrant Albert Serra i acabant esquitxada. Tot això amb un avís del Mag Lari: "Feu allò que sabeu fer i deixeu la màgia per a mi". "Ens cal el vostre cinema", conclou l'artista.La cerimònia de lliurament dels XI Premis Gaudí tindrà lloc el pròxim 27 de gener, el darrer diumenge del mes, al Palau de Congressos de Catalunya.

