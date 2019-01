Alex Rodríguez, alcaldable del PP a Terrassa

L'advocat i actual portaveu del PP de Terrassa, Alex Rodríguez, ha estat escollit com alcaldable pel partit a Terrassa. La seva candidatura ha estat la guanyadora de les primàries internes del partit. "Aquest és el resultat final d'un ampli procés de renovació interna dins del partit, enlínia amb l'ocorregut en el PP en l'àmbit estatal i autonòmic", ha expressat Rodríguez.L'advocat de 36 anys, compagina la seva vida professional amb la política. "Ni el meu partit ni jo mateix entenem la política com una professió, per la qual cosa és un requisit imprescindible per a ser alcaldable popular entendre la implicació política com un acte de servei a la comunitat i no com una forma de manteniment", afirma el candidat.Rodríguez i el seu equip encaren les municipals amb il·lusió, entenent que aquestes eleccions seran una gran oportunitat per poder explicar a la ciutadania el treball d'oposició i control al govern que han exercit durant els últims anys. "Durant aquesta campanya electoral podrem compartir amb la ciutadania el nostre projecte i les nostres ganes de ser útils a Terrassa". Segons l'alcaldable "nosaltres oferim embranzida i ganes de treballar, el govern actual, per contra, només compta amb desgana. Té la capacitat de treball d'una balena encallada".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)