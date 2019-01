Els millors sommeliers de Catalunya ens recomanen sis vins negres DO Penedès

Josep Pelegrín, millor sommiller de Catalunya els anys 2014 i 2015. Millor sumiller de l'Estat el 2016

La DO Penedès es reivindica dia rere dia amb els seus vins negres de gamma alta. Vins que cada vegada més, se situen a les cartes dels grans restaurants del país i que, en massa casos, són vins molt desconeguts. Hem preguntat als millors sommeliers de casa nostra quin vi negre amb DO Penedès recomanarien. El resultat, Garnatxes, Sumolls, però també Cabernets i Merlots.90% Garnatxa, 10% SiràFermenta en bótes obertes de roure francès. Criança de 24 mesos.: Vi ecològic del Massís del Garraf. Corpulent i fresc alhora. Molt marcat el terreny calcari al final del recorregut en boca sobretot, després que el seu pas sigui molt agradable sense deixar una textura massa pesada. Un vi intens en nas i molt madur. De glop fàcil, em recorda a algunes garnatxes marítimes empordaneses.100% Garnatxa NegraFermentat i criat en bóta durant 6 mesos.Escullo aquest vi per la seva autenticitat. Un vi on s'aprecia la garnatxa despullada, sense maquillatges, destacant la part més fresca i aèria d'aquesta varietat, mantenint alhora una estructura i un nervi remarcables. Una molt bona feina per part del que fins ara era l'enòleg, el Carles Muray, per mi un dels millors enòlegs joves del país.100% SumollCriat 30 mesos en bótes de roure francès.Manel Avinyó és un productor pacient. Ha sabut criar i guardar al celler aquest Perill Noir durant anys perquè ens arribi al seu moment òptim. Un sumoll del Garraf que expressa perfectament la tipicitat del sumoll i del Garraf.Trofeu Ruinart al millor Sommelier de l'Estat el 2006100% SumollCriat 12 mesos en bótes de roure francès de segon i tercer vi.És un vi fascinant per la seva delicadesa i suavitat, però també té molts aromes silvestres i profunds. És un gran vi, per sentir-se orgullós d'una varietat com el sumoll.Cabernet Sauvignon, Carinyena i Merlot.15 mesos en bóta de roure francès.Per mi és un tàndem amb l'ADN dels antics Volnay de la Borgonya, que porten a dins la mateixa filosofia que Hubert de Montille. Buscar l'expressió del terroir en un vi fet per viure i perdurar.100% GarnatxaCriat 5 mesos en bótes de roure francès noves de segon any.Una micro-cuvée de limitada producció i amb unes característiques que fan que no sigui possible elaborar-lo tots els anys. Una garnatxa molt elegant, que segueix els principis de la biodinàmica. Es pot olorar i menjar la fruita, i sentir la terra de la qual prové. Un vi respectat i que respecta, un bon vi a un bon preu.

