La retirada de símbols franquistes a Tarragona, aturada gairebé dos anys després d'acordar-ho al ple

"Aturada". Més clar impossible. D'aquesta manera és com el conseller de Territori de l'Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, descriu com està la retirada de plaques franquistes de la ciutat. Tot i que el plenari va aprovar el 27 d'abril del 2017 que faria desaparèixer tots els símbols de l'època franquista de Tarragona, la realitat és que gairebé dos anys després no s'ha mogut ni un dit.Milà, en declaracions a, ha afirmat que "quan es pugui es farà. No és que no vulguem però no hi ha diners i primer s'ha de donar preferència a les prioritats". En aquest sentit, el conseller ha afegit que tenen previst portar a terme l'acció que va rebre el suport de tots els grups municipals però "això suposa una despesa econòmica" i ara mateix no hi ha cap partida destinada per fer-ho. A més, també destaca que per retirar les plaques s'hauria de demanar permís a les comunitats d'edificis amb símbols franquistes per a l'acció. Milà, però, ha afirmat que encara no s'han posat en contacte amb ningú.El conseller de Territori també ha expressat que aquestes plaques "s'haurien de substituir per una placa on l'escut de la Generalitat perquè les col·locades en edifici eren per significar que aquell habitatge era de protecció oficial".El primer pas, segons Milà, és "iniciar un procés administratiu i que el consistori decideixi quin és el mètode s'ha de seguir, avaluar-ho econòmicament, dotar-ho i ja està".Davant la passivitat de l'Ajuntament i la commemoració dels 80 anys de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat, aquest dissabte s'ha convocat una retirada popular de simbologia franquista.Diverses entitats tarragonines, entre les quals hi ha la CUP, convoquen aquesta acció i denuncien que l'existència d'aquestes plaques és "il·legal i també intolerableque perduri en el temps".El ple de Tarragona va aprovar per unanimitat fer desaparèixer totes les plaques franquistes de les façanes dels edificis de la ciutat. El text reflectia que s'instava a l'Ajuntament a fer un decret d'alcaldia per fer complir la Llei de la memòria històrica (52/2007 de 26 de desembre) i per tant, els propietaris dels edificis haurien de retirar tots els símbols en el període de dos mesos després de rebre el comunicat. Si no ho feien, l'Ajuntament hauria de retirar -les amb els seus propis mitjans o bé sancionar els propietaris fins que els treguin. En principi, les plaques havien d'haver desaparegut abans de l'1 d'abril del 2018.Aquesta moció es basava en una iniciativa del col·lectiu "Acaba amb la placa" i va ser presentada pels cupaires el 22 de març del 2017, davant del número 16 del carrer Reding de Tarragona on hi ha tres plaques franquistes d'habitatge.En aquest mapa elaborat pel col·lectiu "Acaba amb la placa" es poden localitzar algunes de les plaques que hi ha a la ciutat:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)