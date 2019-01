Divisió al Constitucional sobre la llibertat de Junqueras

El ple del Tribunal Constitucional afronta amb divisió el debat sobre el recurs d'empara que va presentar l'exvicepresident Oriol Junqueras per sortir en llibertat. S egons informa aquest divendres El Independiente , diversos lletrats posen sobre la taula que la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans en el cas Selahattin Demirtas, exlíder del partit prokurd. La sentència va instar el govern turc a excarcerar-lo.El líder d'ERC, precisament, es refereix al cas Demirtas en el seu escrit d'apel·lació i ha aconseguit obrir una bretxa en la unanimitat hermètica que ha caracteritzat el ple de l'alt tribunal a l'hora de tractar qüestions referides a l'independentisme en els darrers mesos. Un grup de magistrats, tant del bloc progressista com el conservador -sempre segons el mateix diari-, assenyala que aquest nou escenari "exigeix una reflexió".Aquesta divisió ha obligat al president González Rivas a refer la ponència. El ple del Constitucional, que en un principi era partidari de tornar a denegar l'alliberament d'Oriol Junqueras, continuarà debatent en els propers dies. Fonts jurídiques citades per El Independiente apunten que l'alt tribunal no vol emetre una deliberació sense unanimitat, davant la gran rellevància política i social de la decisió.

