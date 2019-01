Rufián respon amb contundència (i ironia) les crítiques de Carmen Maura als catalans

Rescate autopistas 2.000.000.000€



Rescate banca 60.600.000.000€



Corona 7.700.000€



Defensa 32.000.000.000€



Castor 4.400.000€



Gürtel 123.000.000€



ERE’s 854.000.000€



Lezo 23.500.000€



Pongo esto aquí por si lees lo de ‘qué mal el dinero que damos a los catalanes.’ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 17 de gener de 2019

L’actriu madrilenya i musa de Pedro Almodóvar, Carmen Maura, no s’ha tallat un pèl a l’hora d’opinar sobre la situació política actual a Espanya i Catalunya. Ho ha explicat en una entrevista publicada a El Mundo I ho ha fet amb afirmacions com aquestes: “Cada cop que veig que per seduir els catalans els hi donen diners em posa negra”. I ho argumenta de manera sorprenent: “Perquè precisament no és la comunitat que més ho necessita. En tot cas, és la comunitat que més gasta en tonteries”.I segueix: “Anem a un festival i veus una oficina espanyola i una altra catalana. I això de les ambaixades”. I conclou: “No, no és així. Anem a solucionar que hi hagi treball per a tot el món, anem a rebre la gent de les pasteres com Deu mana... “.Segons l’actriu, el sobiranisme és el culpable del radicalisme espanyol: “Això fa que els altres vagin amb les banderetes”.L'actriu ha rebut moltes crítiques. Una de les més contundents, la del diputat d'ERC Gabriel Rufián, que ha fet servir la seva ironia habitual a les xarxes socials. En referència al malbaratament dels catalans, ha escrit: "Pongo esto aquí por si lees lo de ‘qué mal el dinero que damos a los catalanes". I ho ha acompanyat amb un llistat de despeses polèmiques espanyoles, com el rescat d'autopistes, la monarquia, o els casos del Castor o la Gürtel.

