Iceta critica que Extremadura demani tornar a aplicar el 155 a Catalunya amb els vots del PSOE

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat que hi hagi una "certa obsessió" per mirar molt a Catalunya i ha carregat contra la decisió de l'Assemblea d'Extremadura d'aprovar que es torni a aplicar el 155 a Catalunya amb els vots de PP, PSOE i Cs "Crec que no seria bo que les comunitats autònomes es dediquin a criticar-se les unes a les altres", ha afegit en declaracions a TVE. En aquest sentit, ha afirmat que no li agradaria que el Parlament aprovés una moció que li digués a Extremadura què ha de fer.La iniciativa aprovada al parlament extremeny també exigeix al govern espanyol que abandoni la "bilateralitat" amb l'executiu de Quim Torra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)