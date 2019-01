Comprova la renda del teu barri amb el codi postal

El barri de la Moraleja, a Alcobendas (Madrid) és el que registra la major renda mitjana de tot l’estat espanyol, amb 113.642 euros. En segona posició del rànquing, hi ha el barri de Vallvidrera-Tibidabo i les Planes, a Barcelona, amb 67.500 euros, i Somosaguas-Humera, a Pozuelo de Alarcón, també a Madrid, amb 62.390 euros. El més pobre és el de Carrús, a Elx (Alacant), amb 13.286 euros. Són dades referents al 2016 publicades aquest dijous per l’Agència Tributària . A l’estadística es recullen per primer cop les dades per barris de l’IRPF dels municipis amb més de 200.000 habitants de l’Estat. Pel que fa a Catalunya, hi apareixen cinc ciutats: Barcelona, Sabadell, Terrassa, Badalona i l’Hospitalet de Llobregat.Dels 10 barris amb major renda, cinc estan a Madrid i tres a Barcelona. Els altres dos de la capital catalana, a més de Vallvidrera, són Muntaner, amb 59.498 euros, i Pedralbes, amb 57.667 euros. Podeu consultar les xifres de tots aquests barris al següent llistat . La Agència Tributaria no facilita dades ni del País Basc ni de Navarra perquè tenen Hisenda pròpia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)