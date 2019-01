Els pesos pesants del Barça executen el pas als quarts de la Copa del Rei (3-0)

El Barça ja és als quarts de final de la Copa del Rei. El rei de copes no ha fet un lleig a la seva competició i ha remuntat l'eliminatòria contra el Llevant al Camp Nou. Està per veure, però, si allò que no ha aconseguit l'equip granota sobre la gespa, ho faran les institucions del futbol espanyol. El conjunt blaugrana podria ser penalitzat amb l'expulsió de la competició per alineació indeguda de Chumi en el matx d'anada al Ciutat de València.Sigui com sigui, sobre la gespa, els culés avui sí que han estat superiors i ha passat per sobre del rival com un rodet. Dembélé en dues ocasions i Messi, que porta 24 gols en 23 partits aquesta temporada, han estat els autors dels gols.Ernesto Valverde, conscient del que hi havia en joc aquest vespre al Camp Nou, s'ha deixat d'experiments i ha alineat els menys habituals a les primeres rondes de la Copa del Rei: Leo Messi, Rakitic i Jordi Alba. El Barça ha sortit al camp amb més intensitat que en el partit d'anada i, liderats per Messi -que s'ha apuntat la primera ocasió de perill amb un perillós xut de falta directa-, han anat treballant el gol mica en mica.Coutinho també ho ha provat un parell de vegades des de fora de l'àrea amb xuts marca de la casa. Poc abans de la primera mitja hora de joc, el 10 blaugrana ha tornat a aparèixer per fer lluir a Aitor, que ha evitat la primera diana dels locals. El xut creuat de Messi ha acabat sent l'últim avís dels culés, perquè dos minuts després, de nou amb una jugada nascuda dels peus de l'argentí, Dembélé ha obert la llauna amb una rematada amb un pèl de fortuna.Pocs segons després, amb els mateixos protagonistes, ha arribat el segon gol del partit. Messi ha tornat a assistir el davanter francès, que ha aconseguit enviar la pilota al fons de la xarxa, novament amb la sort de la seva banda. L'esfèrica ha creuat la línia de gol amb empentes i rodolons.I si Messi havia agafat el rol d'assistent durant la primera part, a l'inici de la segona meitat ha assumit el d'executor. L'astre argentí ha materialitzat el gran domini del Barça al minut 55 amb una definició impecable i elegant, a l'abast dels millor dotats d'aquest esport.A partir d'aquí, els locals s'han dedicat a administrar l'avantatge i ha gestionar les forces de cara a una segona part del mes de gener que es preveu intensa. 3-0, remuntada i cap als quarts de final, on també hi seran el Girona i l'Espanyol. Aquest divendres, a partir de les cinc de la tarda, el sorteig.

