Gran paper dels pilots catalans al Dakar

Lo hemos logrado!!! Muy pero que muy, muy felices🏆🥈🎉 Millones de gracias a toda la gente que lo ha hecho posible🏁🔝

Ho hem aconseguit!!! Molt, però que molt, molt contents!!!🏆🥈🎉 Milions de gràcies a tota la gent que ho ha fet possible🏁🔝 #Dakar2019 pic.twitter.com/zsCZ1JT7GQ — Gerard Farrés (@gerardfarres) January 17, 2019

Nani Roma puja al segon esglaó del Dakar 2019, un dels més competitius dels darrers anys. El pilot de folgueroles ha competit a un gran nivell i ha acabat per darrere d'un intractable Nasser Al-Attiyah. Per la seva banda, els dos bagencs Gerard Farrés i Moi Torrallardona també han aconseguit mantenir les seves posicions al podi a la darrera etapa.L'etapa entre Pisco i Lima tenia 112 quilòmetres cronometrats i era més curta que en jornades anteriors. La darrera etapa acostuma a ser un tràmit que provoca poques variacions a la classificació final. Però Farrés no ha pogut adormir-se amb el seu buggie. El brasiler Reinaldo Varela ha intentat prendre-li el segon lloc i no li ha faltat massa. Farrés ha estat cinquè a gairebé nou minuts del sud-americà. Al final, n'hi han sobrat menys de tres. Un marge estret però suficient per quedar en segon lloc. Tal com s'esperava, el xilè Javier López ha estat el vencedor de la categoria SxS.Moi Torrallardona, com a copilot de Gerard de Rooy, també ha estat cinquè en la categoria de camions i ha conservat el tercer lloc del podi. En aquest cas, no hi havia tanta emoció ja que el marge respecte el quart classificat era molt gran. Només una avaria podia privar-los de les posicions de privilegi. Fet que no ha succeït.

