Preacord a La Xarxa per desconvocar la vaga de treballadors

El Comitè de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) ha anunciat aquest dijous que ha arribat a un preacord amb la direcció de l'ens per desconvocar la vaga que s'havia anunciat divendres passat. El pacte entre ambdues parts se sotmetrà aquest divendres al conjunt dels treballadors en assemblea, que hauran de decidir si el ratifiquen.



L'assemblea havia decidit tirar endavant la protesta per "redreçar" la gestió de l'empresa i "blindar el futur laboral de tots els companys". Dies abans el Comitè i el Consell Professional de l'empresa havien denunciat coaccions des de la direcció de l'ens i havien demanat la dimissió o el cessament del conseller delegat, Francesc Pena.

El detonant de l'anunci de vaga va ser el cas d'una treballadora que no va acceptar un canvi de funcions i a la qual se l'hauria forçat a rescindir el contracte. Per això s'ha acusat Pena de "menyspreu professional, laboral i personal cap als treballadors" i d'haver "creuat una línia vermella". Dies enrere, el comitè ja havia lamentat "canvis sobtats i injustificats" en la graella com la desaparició de l'espai 'L'entrevista', de Mònica Hernández.