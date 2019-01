El PP obre avui amb Rajoy la convenció que ha d'avalar la línia dura de Casado

El Partit Popular obre aquesta tarda la seva convenció ideològica , pensada per entronitzar el liderage de Pablo Casado i avalar la seva línia dura. Entre avui i diumenge, el PP viurà la rehabilitació de José María Aznar, que intervindrà dissabte al migdia, i la reaparició de Mariano Rajoy, que parlarà aquesta tarda. Els dos expresidents del govern, per tant, no coincidiran, no fos cas que tremolessin els fonaments de l'IFEMA de Madrid que acullen la convenció. L'encontre tindrà també l'interès afegit de la presència de Soraya Sáenz de Santamaría, que va anunciar ahir que hi aniria i que està en un segon pla calculat des que va perdre el pols intern amb Casado.La convenció tindrà com a plats forts la presència dels dos expresidents i el discurs de cloenda de Casado de diumenge. Entremig, hi haurà diverses taules rodones que mostren a les clares que fa vibrar el PP de Casado. La primera és sobre la unitat d'Espanya, i reunirà l'expresident de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, l'escriptora Teresa Freixas i un representant de Tabàrnia. També hi haurà espai per tractar de les víctimes del terrorisme, un altre dels temes centrals en l'imaginari popular.Hi haurà molts independents convidats. El més destacat serà l'escriptor Mario Vargas Llosa, que dissertarà dissabte sobre la societat oberta i els seus enemics (ell defensarà la societat oberta). La figura del Nobel peruà està sent disputada entre el PP i Ciutadans, que ja l'ha convidat a diversos actes, entre els quals un amb Manuel Valls.Casado arribarà a la convenció venint directament des de Sevilla, on avui prendrà possessió de la presidència de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla, després d'haver tancat un acord amb Ciutadans, d'una banda, i amb l'extrema dreta de Vox, per l'altra. El canvi a Andalusia emmarcarà l'ambient polític a la convenció: l'èxit que suposa pel PP fer-se per primer cop amb la presidència de la Junta, i alhora el neguit que suposa entre els quadre si candidats populars a les eleccions del maig l'aparició de Vox com a marca nova en competència directa amb el PP.

