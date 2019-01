El Barça pot ser expulsat de la Copa del Rei per alineació indeguda?

El Barça afronta aquest dijous al vespre el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei contra el Llevant amb la necessitat de remuntar. Els blaugrana van perdre per 1 a 2 al Ciutat de València la setmana passada. Ara bé, el club català podria quedar eliminat de la competició tot i capgirar l'eliminatòria. La Federació Espanyola ha confirmat aquesta mateixa tarda que el Barça va incórrer en alineació indeguda amb Chumi, segons l'article 56 del codi disciplinari.El jove defensa tenia pendent de complir un partit de sanció per acumulació de targetes amb el filial. Tot i haver confirmat la mala praxi, la RFEF no actuarà d'ofici. La reclamació del Llevant arribaria fora de termini, ja que s'hauria d'haver fet 48 hores després del partit d'anada. No obstant això, si el club granota presenta una denúncia formal, tindria la possibilitat de recórrer el cas i dur-lo al Tribunal Administratiu Esportiu.El TAD s'hauria de reunir d'urgència abans del sorteig que se celebra aquest divendres i prendre una decisió que, presumiblement, podria ser fulminant per al Barça. El cas de Chumi és gairebé calcat al de Cheryshev el 2015, que va comportar l'eliminació del Reial Madrid. Aquell mateix any, l'Osasuna també va ser protagonista d'un cas d'aquestes característiques. Pel que fa als navarresos, va ser contra el Mirandés per fer jugar Unai García, que havia estat expulsat en un partit de l'edició anterior de la Copa del Rei.

