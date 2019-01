Polèmica a l'Ajuntament pel presumpte avís als manters d'un operatiu policial

Els serveis jurídics de l'Ajuntament estudien iniciar accions legals contra el sindicat policial de la Guàrdia Urbana CSIF, que ha acusat dues treballadores municipals d'avisar els manters d'un dispositiu policial de la policia municipal i els Mossos d'Esquadra. L'operació estava programada pel 9 de gener al vestíbul de l'estació de plaça Catalunya.Fonts municipals recollides per Europa Press asseguren que el CSIF fa acusacions sense fonament, després que el col·lectiu hagi publicat un comunicat titulat "CSIF denuncia que Ada Colau avisa els manters de les intervencions policials".El PSC ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que investigui si dues treballadores municipals van avisar els manters d'una operació policial contra la venda ambulant programada per la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra al vestíbul de l'estació de la plaça Catalunya.Els socialistes donen veracitat, doncs, a la queixa del sindicat policial CSIF, que aquest dijous ha assegurat que dues assistents socials van alertar els venedors d'una operació el 9 de gener.Per la seva banda, l'Ajuntament explica que les informacions sobre dispositius policials es decideixen a les taules policials i que, per tant, les dues treballadores no tenien accés a la informació.La Guàrdia Urbana, però, ja ha identificat les dues dones. A més, el sindicat exigeix al Departament d'Interior i a la Fiscalia a actuar d'ofici. En cas que no sigui així, asseguren que presentaran un requeriment.

