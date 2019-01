L'Audiència nega que set manters formin una organització criminal, tal com deien els Mossos

L'Audiència de Barcelona ha condemnat un venedor ambulant de Barcelona a pagar una multa de 120 euros i un setè a una sanció de 240 euros, ja que és reincident. El tribunal condemna els manters per un delicte contra la propietat industrial i de venda ambulant però rebutja considerar els venedors una organització criminal, com demanaven els Mossos d'Esquadra, i expulsar-los del país, com pretenia la Fiscalia.El 20 de novembre va arrencar el judici després que el 2016 els set manters fossin arrestats pels Mossos i alguns d'ells passessin uns dies empresonats. La policia catalana havia investigat l'activitat de tots set en un pis del carrer Calàbria de Barcelona. Quan van escorcollar l'immoble van trobar-hi productes falsificats i segons l'informe policial el perjudici econòmic per a les marques era de 415.000 euros.Els agents dels Mossos que van participar en el dispositiu asseguraven que a banda de falsificar i vendre, els manters també distribuïen productes. Al judici, però, no ho van poder acreditar, ja que van reconèixer no haver vist cap altra persona entrant al pis.Pel que fa a la petició d'expulsió de la Fiscalia, l'Audiència la rebutja perquè considera que els venedors tenen "cert arrelament al país". A més, el tribunal ha tingut en compte el testimoni del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, que argumenta que el col·lectiu treballa amb l'Ajuntament per normalitzar la seva activitat. Entre els condemnats hi ha un dels portaveus del sindicat.

