Cinc detinguts i 13 en llibertat: el resultat de l'operació antiterrorista a Barcelona i Igualada

Cinc persones amb alts nivells de radicalització, i 13 persones més que resten en llibertat provisional. Aquest és l'estat de la qüestió, segons els Mossos d'Esquadra, de l'operació antiterrorista que s'ha dut a terme aquesta setmana a Barcelona i Igualada, i que ha comportat la detenció de divuit persones Per informar internament dels resultats de la investigació, batejada amb el nom d'Alexandria, els Mossos han celebrat aquest dijous una reunió extraordinària del gabinet antiterrorista, on ha participat el conseller d'Interior Miquel Buch. El contingut d'aquesta ha versat essencialment sobre l'operació i els passos que caldrà seguir a partir d'ara.De fet, només cinc dels detinguts estan en presó provisional sota les ordres de l'Audiència Nacional, l'encarregada d'investigar els delictes relacionats amb el terrorisme. Aquestes persones són, precisament, els que es consideren molt radicalitzats.Pel que fa als altres tretze detinguts, els Mossos d'Esquadra els van deixar en llibertat a l'espera que l'autoritat judicial competent decidís si els citava a declarar o no, atès que a alguns se'ls acusava de furts i robatoris. En tot cas, la policia catalana ha explicat que bona part d'aquestes tretze persones seguiran essent investigades per terrorisme.Els Mossos d'Esquadra van detenir, a principis d'aquesta setmana, 17 persones en una operació antiterrorista a Barcelona i Igualada, arran de la sospita que el grup tenia la intenció d'atemptar a la capital catalana, tot i que es desconeix encara si els seus integrants estaven preparats per fer-ho.El dispositiu contra el gihadisme es va posar en marxa fruit d'una llarga investigació de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra relativa als delictes de terrorisme, contra el patrimoni, salut pública i organització criminal. L'operatiu estava tutelat pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)