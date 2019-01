Guerra oberta a Podem per l'aliança entre Errejón i Carmena

Pablo Iglesias: "Amb tot el respecte, però, Íñigo no és Carmena"

Cinc anys després del seu naixement com a partit, la guerra és total a Podem. L'anunci d'Íñigo Érrejón d'optar a la presidència de la Comunitat de Madrid amb la marca de Manuela Carmena ha dinamitat del tot els vincles amb Pablo Iglesias, amb qui ja mantenia una relació deteriorada des de Vistalegre 2. El líder del partit lila ha interromput la seva baixa de paternitat per escriure una missiva plena de retrets que té dos missatges principals adreçat a qui va ser el seu número dos: el situa fora del partit i li deixa clar que Podem presentarà una candidatura per competir amb ell per la presidència de la Comunitat de Madrid.En un escrit al seu Facebook, el líder de Podem confessa sentir-se "trist" per la "maniobra" de qui havia estat la seva mà dreta i li recrimina que "els inscrits requereixen més respecte". I és que Errejón havia estat nomenat ja candidat de Podem a Madrid després d'haver guanyat les primàries i s'estava negociant ja l'entesa amb Izquierda Unida i Equo. "Vull ser el candidat de Podem però anar més enllà de les sigles", ha argumentat Errejón, unes explicacions que no han convençut un Iglesias que dona ja la relació per trencada.El partit segueix patint les conseqüències de la batalla fratricida que es va desencadenar entre finals del 2016 i principis del 2017, quan Errejón va disputar el lideratge a Iglesias però va perdre de forma estrepitosa al congrés . Iglesias va prendre aleshores el control total del partit i va substituir el que havia estat el seu número dos. Irene Montero va ocupar el seu lloc. Ara, Iglesias assegura que sent "vergonya" perquè la formació torni a ser notícia "per maniobres d'aquest tipus".Iglesias, que recorda com un favor a Errejón el fet d'haver apostat per ell com a candidat a Madrid malgrat haver perdut el congrés -subratlla que en altres partits quan es perd una batalla d'aquest tipus "se'n va a casa" o "abandona la primera línia-, ha desitjat sort a Errejón "en la construcció del seu nou partit amb Carmena". L'afirmació situa ja directament el qui va ser portaveu de Podem al Congrés dels Diputats fora de Podem.En aquesta mateixa missiva, el secretari general de la formació morada assegura que està disposat a fer un pas al costat i no presentar-se a les eleccions municipals a Madrid, tot i considerar que en aquests moment el projecte de Carmena "s'assembla molt poc a Ahora Madrid d'ara fa quatre anys". Amb tot, afegeix una frase lapidària contra Errejón: "Amb tot el respecte, però, Íñigo no és Carmena". És a partir d'aquesta consideració que Iglesias anuncia que Podem competirà contra ell a les autonòmiques: "A la Comunitat de Madrid i a tots els altres municipis del nostre país, Podem sortirà a guanyar". Per fer-ho, puntualitza, buscarà, de nou, una aliança amb Izquierda Unida i amb la resta d'aliats que fins ara ha tingut Unidos Podemos.De poc han servit els crits a la unitat que va ser sentir la militància de Podem a Vistalegre 2 després de veure com dos dels seus fundadors s'enfrontaven amb tota cruesa per dues visions del que ha de ser el partit que no han aconseguit reconciliar. Errejón sempre ha apostat per una formació que apel·li a la transversalitat, a moderar el discurs per guanyar suport de centre i visualitzar Podem com una alternativa de govern a través de la seva tasca institucional. Una part del partit l'ha acusat de voler "assemblar-se al PSOE". Precisament, el trencament entre Errejón i Iglesias es produeix quan aquest últim ha moderat el discurs i és el soci preferent de Pedro Sánchez.El moviment d'Errejón, que busca transcendir les sigles de la mateixa manera que ho ha reivindicat Carmena, ha estat precedit d'una llarga pugna entre la cúpula del partit i l'òrbita d'Errejón farcida de purgues i de dimissions. De les més sonades va ser la de Rita Maestre i cinc regidors més de l'Ajuntament de Madrid que, disposats a sumar-se al projecte de l'alcaldessa, van renunciar a presentar-se a les primàries de Podem.

