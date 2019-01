La Fundació puntCAT aposta per tornar als orígens

La Fundació puntCAT vol tornar als orígens i retrobar-se amb els principis fundacionals. Per això, proposa modificar els estatuts per incrementar el nombre actual de patrons –un total de 10- per situar-se entre els 12 i els 18, obrint també la governança de la institució a la comunitat que fa fer possible el domini -68.000 persones i més de 2.000 empreses.



Així, la proposta és que aquests usuaris en puguin escollir un. Com a novetat, obrirà una nova línia d'ajuts per valor de 160.000 euros per projectes sense ànim de lucre alineats amb les "finalitats fundacionals" de la institució.





En aquest sentit, el secretari del Patronat, Saül Gordillo, ha explicat que es vol tornar a la missió "originària" per intentar que inclogui el "màxim de sensibilitats". "L'objectiu és arribar a més gent i tenir un paper més rellevant de la internet catalana", ha afirmat, a costat del projecte incipient de la comunitat puntCAT. La fundació busca continuar sent referent en la tecnologia i la llengua, aglutinant "esforços" perquè es puguin continuar tirant endavant. Es plantegen tres línies de treball: tècnica, cultural i estratègica. Des de la seva fundació fa més d'una dècada, la institució va obtenir, implantar, expandir i consolidar el domini de manera "exitosa" però ara busquen sortir de la zona de confort per "aprofundir en la relació entre internet i el català", mantenint la seva independència governamental. "El domini és una eina, no una finalitat en si mateixa", ha precisat el director del puntCAT, Carles Salvadó.En aquest sentit, el secretari del Patronat, Saül Gordillo, ha explicat que es vol tornar a la missió "originària" per intentar que inclogui el "màxim de sensibilitats". "L'objectiu és arribar a més gent i tenir un paper més rellevant de la internet catalana", ha afirmat, a costat del projecte incipient de la comunitat puntCAT. La fundació busca continuar sent referent en la tecnologia i la llengua, aglutinant "esforços" perquè es puguin continuar tirant endavant. Es plantegen tres línies de treball: tècnica, cultural i estratègica.

