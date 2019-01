El PSC reclama a Colau investigar si algú va avisar els manters d'una operació policial

El PSC ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que investigui si dues treballadores municipals van avisar els manters d'una operació policial contra la venda ambulant programada per la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra al vestíbul de l'estació de la plaça Catalunya.Els socialistes donen veracitat, doncs, a la queixa del sindicat policial CSIF, que aquest dijous ha assegurat que dues assistents socials van alertar els venedors d'una operació el 9 de gener.Per la seva banda, l'Ajuntament explica que les informacions sobre dispositius policials es decideixen a les taules policials i que, per tant, les dues treballadores no tenien accés a la informació.La Guàrdia Urbana, però, ja ha identificat les dues dones. A més, el sindicat exigeix al Departament d'Interior i a la Fiscalia a actuar d'ofici. En cas que no sigui així, presentaran un requeriment.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)