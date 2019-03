Meritxell Budó es perfila com a substituta d'Artadi a Presidència

La sortida d'Elsa Artadi del Govern implicarà canvis en l'executiu que lidera Quim Torra. Un dels noms més ben posicionats per assumir la conselleria de la Presidència és Meritxell Budó, segons diverses fonts consultades per. Budó és alcaldessa de la Garriga, vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona i, des del 8 de desembre, integrant de l'òrgan rector del Consell per la República.En aquest sentit, aquesta dirigent del PDECat -nascuda el 1969- és propera a Carles Puigdemont. L'ha visitat a Waterloo al llarg dels últims mesos acompanyada d'altres membres de la direcció del partit com és el cas de Lourdes Ciuró -alcaldable per Sabadell- i Míriam Nogueras, vicepresidenta de la formació i que també ha sonat per la càrrec.Budó forma part del sector dels nacionalistes enquadrat amb la Crida Nacional per la República de Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra. De fet, l'alcaldessa de La Garriga va assistir a la convenció fundacional del nou moviment -ja registrat com a partit al ministeri de l'Interior- i es va fotografiar dalt de l'escenari amb Artadi un cop van acabar els discursos. A la imatge s'hi van sumar Ciuró i també Nogueras.La vicepresidenta segona de la Diputació, una de les principals veus municipals del PDECat al Vallès Oriental, és també propera a Jordi Turull, exconseller de la Presidència i empresonat a Lledoners. Turull segueix les grans línies mestres del Departament des del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, i el nom que substitueixi Artadi ha de comptar amb el seu aval. En un primer moment, el més ben posicionat per assumir el càrrec era Damià Calvet, provinent del sector proper a Josep RUll. .Artadi ja ha confirmat aquest cap de setmana que farà el salt a l'Ajuntament de Barcelona. Serà la número dos de Joaquim Forn a les eleccions municipals , en una llista que també inclourà Neus Munté com a número tres de la candidatura. El seu relleu a Presidència és un dels més delicats, pel pes polític que ostenta. Artadi és una persona d'estricta confiança del president -en aquest cas Quim Torra, però també envers Puigdemont- i té un pes polític incontestable.A la pràctica, Artadi serà la candidata de JxCat a la capital catalana, perquè Forn passarà la precampanya a cavall de la presó i el Suprem, on se'l jutjarà per rebel·lió juntament amb la cúpula del procés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor