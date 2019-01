Tanca l'històric Bar Cosmos, a la Rambla de Barcelona

Després de 92 anys obert, el Bar Cosmos de Barcelona tanca aquest dijous les seves portes. Ubicat al número 34 de la Rambla, el Cosmos ha mantingut una clientela fidel al llarg de la seva història i també ha rebut molts turistes que s'han assegut a la seva terrassa.Ubicat en un punt privilegiat de la Rambla, rere el monument a Pitarra i a la plaça del Teatre, el propietari del Cosmos ha abaixat la persiana i també s'ha desfet dels apartaments que tenia a sobre del bar.L'establiment serà recordat per múltiples raons, i cadascú tindrà les seves per fer-ho, però un dels records més coneguts és el de les visites dels marines americans. Quan desembarcaven al port, trobaven en el Cosmos el millor lloc per passar les hores mortes a la capital catalana.Tanca, doncs, un nou local emblemàtic de la ciutat, a l'espera de conèixer quin negoci ocuparà el seu lloc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)