Puigdemont ofereix a Beatriz Talegón ser a la llista de les europees

Carles Puigdemont, des de Waterloo, segueix perfilant la confecció de la llista que presentarà el seu espai polític -una fórmula que aplegui la Crida i el PDECat, en cas que fructifiqui- a les eleccions europees del 26 de maig. Un dels noms que ha sondejat per integrar la candidatura és el de Beatriz Talegón, periodista i advocada amb gran presència als mitjans de comunicació catalans al llarg dels últims mesos per la defensa del dret a l'autodeterminació i de la causa republicana. Així ho detallen diverses fonts consultades i així ho confirma la mateixa Talegón a"Em sento molt honorada pel fet que hagin valorat el meu perfil, tant des de la candidatura que està plantejant Puigdemont com des de la coalició d'ERC, Bildu i BNG", assenyala la periodista, indicant d'aquesta manera que també ha rebut plantejaments de l'altre gran bloc sobiranista que concorrerà als comicis europeus. Fonts republicanes concreten que van ser els gallecs del BNG els qui van oferir-li "col·laborar en la campanya". "De moment no són res més que invitacions, i per la meva part estic treballant per la unitat, per tal que totes les formacions que defensen el dret a decidir i les repúbliques es presentin unides", recalca Talegón.Talegón va visitar dimecres el centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, i va poder parlar amb Junqueras i també amb Romeva. Segons va relatar ella mateixa a Diario16 , va ser "incisiva" a l'hora de defensar la unitat de l'independentisme -sumant també l'opció de Bildu que lidera Arnaldo Otegi i que, com el BNG, s'ha inclinat per anar amb ERC a les europees-, però com a resposta va rebre una defensa de la pluralitat de llistes. Segons ella, però, encara hi ha "temps" per bastir un front independentista unitari."Estic al servei de la República i no tinc cap interès personal més enllà de ser útil per a un projecte renovador, profundament democràtic i que ofereixi una alternativa davant del retrocés en valors democràtics i llibertats", insisteix la periodista i advocada a aquest diari.La periodista i advocada va treballar vuit anys com a assessora del grup socialista al Parlament Europeu i va ser un dels fitxatges de Lluís Llach per integrar el consell assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Aquest organisme, liderat per Llach, es va posar en marxa a l'octubre. Els estrategs de la Crida pensen en ella no només com un reclam mediàtic sinó també com un missatge de pluralitat i una forma de visualitzar que a Espanya el procés català té suports i pot explicar-se.Un dels noms més ben posicionats per encapçalar aquesta llista és el de Jordi Turull, empresonat a Lledoners i que s'ha ofert a la direcció del PDECat per assumir aquesta responsabilitat, segons va avançar aquest diari . La formació nacionalista, segons va detallar aquest dimarts David Bonvehí en una entrevista a Rac1, anirà als comicis europeus amb el PNB, com l'any 2015. La Crida, l'espai que lidera Puigdemont i que j a és oficialment un partit polític , tenia com a objectiu una llista unitària -una opció que comparteix Talegón i en la qual se sentiria més còmoda pels seu perfil progressista-, però ERC la descarta completament.Oriol Junqueras, des de la presó de Lledoners, insisteix en aquesta idea, i ni tan sols va entrar a valorar la possibilitat que l'expresident de la Generalitat fos el seu número dos . Per aquesta responsabilitat s'ha escollit Diana Riba , parella de Raül Romeva, que a la pràctica farà de candidata perquè Junqueras, en els propers mesos, estarà centrat en la defensa davant del Tribunal Suprem. El líder d'ERC s'enfronta a una petició de 25 anys de presó per part de la Fiscalia General de l'Estat.Un altre dels noms propers a Puigdemont que compta amb opcions -o, si més no, s'ha ofert públicament- és el de Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de l'expresident i que en els últims mesos ha tingut una projecció pública molt destacada. És habitual veure'l en trobades d'entitats independentistes davant de centenars de persones. "De política, ja en faig. I una mica inquietud política, en tinc. I això és una causa política. I defensar la causa política abasta tots els fronts. Cal fer una feina dins la sala que no em deixen fer. Jo ara fa molts mesos que faig la feina mediàtica, que és important. I vaig pels pobles. Per tant, jo estic disposat a tot, a qualsevol cosa que contribueixi a defensar la causa", sostenia en una entrevista a Vilaweb Les fonts consultades, al mateix temps, no descarten les possibilitats de Ramon Tremosa com a candidat. Tremosa és eurodiputat -primer en representació de Convergència, després del PDECat- des del 2009 i s'ha especialitzat en assumptes econòmics dins del grup liberal. La formació nacionalista, en tot cas, deixarà aquest grup -on ara hi ha Ciutadans, defensats per Guy Verhofstadt fins i tot després del pacte amb Vox a Andalusia- i s'integrarà dins la família demòcrata, molt més petita però amb menys incomoditats.

