VÍDEO Cuixart impugnarà al judici un vídeo de la Fiscalia que manipula les protestes del 20-S

La defensa del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, demanarà la impugnació de vídeos que la Fiscalia aporta com a prova de cara al judici de l'1-O perquè les imatges que conté estan manipulades. Es tracta d'un vídeo titulat "Protesta ante la conselleria d'Economia 20 de Septiembre", en el qual es mesclen imatges dels fets que van tenir lloc a la conselleria amb l'operatiu de la policia espanyola davant de la seu de la CUP.En el transcurs del vídeo, presentat com a prova pel ministeri públic per argumentar la tesi de protestes tumultoses, s'hi mesclen imatges d'agents de la Policia Nacional espanyola a la seu de la CUP, on es van viure escenes de tensió pel comportament del cos policials. Segons l'equip de defensa del president d'Òmnium, que l'enunciat del vídeo no es correspongui amb els fets visualitzats alimenta el relat de la "falsa violència" en la jornada del 20-S, que va provocar l'empresonament de Cuixart i Jordi Sànchez.L'equip de defensa del president d'Òmnium, que lidera Marina Roig, donarà especial importància a les càmeres de videovigilància del 20-S.

