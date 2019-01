La CUP retreu a JxCat i ERC que obviïn les detencions i obrin espais de diàleg amb l'Estat

L'anunci d' un nou escenari de diàleg entre partits acordat entre la Generalitat i l'Estat, i al marge de la comissió bilateral entre governs, no agrada el més mínim a la CUP. Els anticapitalistes, que durant els darrers mesos han denunciat una "refundació del pacte del 78" entre l'executiu de Quim Torra i el de Pedro Sánchez, asseguren ara en declaracions aque aquest darrer anunci pactista entre governs és especialment greu. Segons els anticapitalistes, continuar el diàleg -ara entre partits- "obvia el context d'excepcionalitat democràtica, de repressió i de regressió de drets".Amb aquestes paraules ho ha denunciat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que considera un gest electoralista i una "hipocresia molt important" el fet d'anunciar noves vies de diàleg, just el dia després que milers de persones s'hagin mobilitzat per denunciar les detencions de 16 militants independentistes a Girona. "Sincerament, és una presa de pèl plantejar que, l'endemà d'una ràtzia repressiva de magnitud i irregularitats com la que hi ha hagut, hi hagi anuncis grandiloqüents de nous espais de diàleg", ha remarcat.Segons Sànchez, això demostra el "gran esforç de màrqueting" de JxCat i ERC en moltes de les seves declaracions, mentre que "cuinen un pacte per dalt, sobre allò que la gent va obrir per baix". Pel que fa a l'operació policial, ha afegit la diputada, hi ha "indicis" que demostren que les detencions surten d'una instrucció conjunta entre Mossos d'Esquadra i la policia espanyola, motiu pel qual la CUP demana aclarir el paper del Departament d'Interior "en la persecució del moviment independentista".Per a la CUP, la reunió que aquest dijous han mantingut el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, la consellera Elsa Artadi i la vicepresidenta de l'executiu espanyo, Carmen Calvo, ha estat un gest més "d'aquest simbolisme que comença a fregar el ridícul". Gestualitats, ha denunciat la diputada, de "poca claredat" que "infantilitzen" l'acció de les persones que l'1-O "es van jugar el cos" per anar a votar l'1 d'octubre.El nou diàleg anunciat entre partits, a més, que poques diferències assegura que té amb la comissió bilateral que hi ha en marxa entre Generalitat i Estat, està clarament relacionat amb l'interès de l'executiu de Pedro Sánchez perquè els partits independentistes donin llum verda als pressupostos estatals.Els cupaires també reclamen "claredat" a JxCat i ERC sobre les seves últimes intencions amb aquestes reunions, que no deixen de ser "titulars". "Cal claredat amb les seves intencions perquè, per molt que els seus discursos parteixin de molta retòrica i simbolisme republicà, els seus fets i les seves accions són molt concretes", ha recordat la diputada.Sànchez, a més, ha recordat que les polítiques d'aquests partits responen a la "lògica d'austeritat i de mantenir el marc post retallades". I des d'aquesta, qualsevol pacte entre governs és un "frau".

