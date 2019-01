Dirigents del PDECat pressionen per vetar la doble militància després que la Crida ja sigui un partit

Cop damunt la taula de dirigents del Partit Demòcrata, després que la Crida s'hagi inscrit com a "partit polític" al ministeri d'Interior. Una quinzena de càrrecs destacats del PDECat consultats per l'ACN -entre membres de l'executiva, electes a les diferents cambres, alcaldes i càrrecs territorials- pressionen perquè la formació no permeti la doble militància amb la Crida. A més, exigeixen al seu president, David Bonvehí, que defensi les sigles del partit i abandoni la seva "equidistància".Les mateixes fonts admeten que s'apropa el "trencament total" amb la Crida -que impulsen Jordi Sànchez, Carles Puigdemont i Quim Torra-, que celebra el seu congrés constituent el 26 de gener. El pas de la Crida ha provocat que diverses veus del PDeCAT entomin ja el "xoc". Una alta dirigent dels nacionalistes subratlla que ningú de la Crida pot negar ara que el seu objectiu sigui esdevenir un partit. La inscripció al ministeri d'Interior clarifica les coses, alhora que incomoda i tensa encara més la relació entre els dos espais, tal com manté un dels membres de l'executiva de Bonvehí.Així mateix, els dirigents consultats rebutgen que el PDECat permeti la doble militància. Argumenten que l'objectiu de la independència i la defensa dels presos és "compartit", tot i que el projecte ideològic no ho és tant. En aquesta línia, adverteixen que si un associat al Partit Demòcrata també es pot afiliar al partit de la Crida, algun altre ho podria fer a ERC -o a qualsevol altra formació-, sense cap problema.Davant d'aquesta situació, des del PDECat accepten que el perill d'escissió és més a prop que mai. Tot i això, afirmen que ha emergit un gruix de dirigents que ha pres consciència que cal defensar el partit, a les portes del congrés constituent de la Crida del 26-G. I aclareixen que qui ha de liderar aquesta reivindicació de les sigles és Bonvehí. Un alcalde de pes subratlla que el president de l'organització "s'ha de mullar" i entomar la situació. "Estem al límit", apunta un diputat amb carnet del PDeCAT.Preveuen que la trencadissa es precipiti a partir de la setmana que ve, i per això reclamen a Bonvehí que deixi de creure que pot mantenir-se al mig, i que per tant acceleri els terminis del xoc. "Com abans millor", sostenen diversos quadres territorials, que prefereixen afrontar la situació amb prou marge per arribar a les eleccions municipals amb les millors condicions possibles.En aquest punt, les fonts consultades admeten que hi haurà associats -i dirigents- que podrien estripar el carnet del PDECat per afiliar-se exclusivament a la Crida. Aquest període de transició -que Bonvehí prefereix allargar- també volen que s'acceleri: "Com abans hagin de triar, millor", conclouen des d'un ajuntament. L'objectiu serà, això sí, intentar mantenir els alcaldes, encara que un gruix important de les bases marxi del PDECat a la Crida. "L'escissió és clara, però ho afrontarem amb la gent que decideixi quedar-se i lluitar pel partit", rematen des de Provença.Així doncs, el sector que reivindica el PDEcat i renega de la Crida aposta per reorganitzar el partit en un futur, de dalt a baix si cal, però amb els dirigents i les bases que realment apostin pel projecte. Tant és així, que diverses veus destacades aposten per presentar-se a les properes eleccions al Parlament en solitari, i no amb coalició amb la Crida.Si la Crida celebra el congrés constituent el 26 de gener, el PDECat reunirà de forma ordinària la seva direcció executiva just després, el dia 28, on possiblement s'hi tancaria la data del proper consell nacional. Fonts del partit han explicat que aquest proper conclave, on s'hauria de debatre i votar la proposta d'encaix amb la Crida, es podria celebrar la primera setmana de febrer, previsiblement el cap de setmana del 2 i 3.La comissió que formen Bonvehí; la vicepresidenta, Míriam Nogueras; i els presos Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, encara prepara el text que se sotmetrà a la votació dels associats del PDECat. Des de la direcció són poc optimistes amb aquest document.Val a dir que a les ponències política i organitzativa de la Crida, on es van incorporar diverses esmenes abans d'acabar el 2018, no hi consta cap menció específica a la voluntat de ser un partit, ni tampoc de presentar-se -de moment- a les eleccions europees sota aquesta marca. Fonts de la Crida han explicat a l'ACN que aquestes decisions, o d'altres, han de sortir en tot ca dels òrgans de direcció que s'escolliran el 26 de gener, i no durant el congrés constituent.

