Barcelona estrena l'equipament de referència en l'àmbit LGTBI de la ciutat

Som moltis

Som moltes

Som molts

Dissabte 19 de gener, d'11 h a 22 h, el nou Centre #BarcelonaLGTBI es presenta a la ciutat amb una jornada de portes obertes plena d’activitats per a tots els públics.

Us esperem al c. Comte Borrell, 22!

+info 👉https://t.co/OvjWN0lGNX pic.twitter.com/vcvtTy44ED — BCN Ciutat de Drets (@BCN_CiutatDrets) 16 de enero de 2019

Aquest dissabte 19 de gener, a partir de les 11 i fins les vui del vespre, les instal·lacions del Centre LGTBI i el tram del carrer Borrell comprès entre Parlament i Marquès de Campo Sagrado esdevindran el centre municipal de referència en l'àmbit LGTBI de la ciutat.Els espais interiors del Centre acolliran actuacions artístiques amb les què diferents creadors plantejaran propostes per reflexionar sobre la identitat personal, la creació de la comunitat o la memòria històrica, entre altres. "Posaran llum a la lluita històrica que ha efectuat el moviment LGTBI per al reconeixement dels seus drets", explica l' Ajuntament de Barcelona en un comunicat El Centre, doncs, es posarà en marxa a partir de dissabte per ser un espai obert, inclusiu i connectat a la realitat del barri que l’acull: Sant Antoni. Activitats, exposicions, música, dansa, fotografia i peces audiovisuals seran algunes de les expressions que s'hi podran veure.Serà "un nou punt de trobada, reflexió i visibilitat sobre diversitat sexual i de gènere", explica el consistori. Amb l’obertura del Centre, la comunitat LGTBI i la resta de la ciutadania disposaran d’un equipament públic des d’on s’oferiran serveis d’informació, orientació i atenció directa, en coordinació amb les entitats i les diverses administracions.A més, el Centre desenvoluparà un programa cultural, d’acció comunitària i sensibilització obert a tota la societat, i que complementarà les activitats que promouen les diverses entitats que faran ús d’aquest equipament de manera permanent o puntual.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)