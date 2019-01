Ana Gomes: «El diàleg no tindrà èxit mentre duri la injustícia dels presos»

"Les polítiques neoliberals són les que expliquen aquests populismes i aquesta desconfiança dels ciutadans cap a Europa i els govern europeus"

Aquesta setmana ha estat intensa en l'àmbit europeu, especialment per la decisió del parlament britànic de rebutjar l'acord del Brexit assolit entre la primera ministra Theresa May i la Unió Europea, però també pel ple del Parlament Europeu a Estrasburg, que ha comptat amb la presència de Pedro Sánchez per oferir la seva visió del futur de la UE . Amb els passadissos més tranquils, la veterana eurodiputada socialista Ana Gomes (Lisboa, 1964) valora les paraules de Sánchez i aborda també la qüestió catalana. Es mostra partidària d'una Espanya unida i diversa, "però democràtica", i que respecti la diversitat territorial. Pensa que la situació dels presos és injusta i llança un advertiment de cara al judici: "La justícia espanyola sabrà que està sota el focus de tot el món".En aquesta entrevista, Gomes també reflexiona sobre el Brexit i Europa, especialment qüestionada pels extremismes que creixen arreu. Per la limitació de mandats ja no podrà tornar-se a presentar, però admet que està preocupada per les eleccions del mes de maig arran del creixement de les forces que volen destruir Europa. Sigui des de la societat civil o des de la política portuguesa, Gomes es mostra més partidària que mai de lluitar: "Tots els demòcrates, tots els proeuropeus, hem d'unir forces".- Molt europeista. I això és molt important. És molt important afirmar Europa, defensar Europa, plantejar els reptes que es plantegen a Europa. Perquè a dia d'avui és l'ànima i el propòsit d'Europa el que es posa en dubte per part de feixistes, nacionalistes i populistes. Que vingui un líder d'un país tan important com Espanya a afirmar-ho al Parlament Europeu és molt important. A més, el discurs de Sánchez no era un seguit de paraules buides: es va comprometre amb diverses mesures per les quals lluitem des de l'Eurocambra i que queden bloquejades al Consell.Des de la reforma del reglament de Dublín per a una política d’asil comú i gestionar les migracions -això està bloquejat al Consell- fins a la proposta que les qüestions fiscals siguin tractades per majoria qualificada al Consell per evitar bloquejos d'alguns estats membres. Sánchez fins i tot va usar la paraula federalista, que per mi, que sóc federalista, és molt significatiu. Per tant, crec que la valoració general de la visita de Sánchez és molt positiva, i així es va veure al Parlament i al grup socialista.- Crec que és un dels elements més significatius i fonamentals del seu discurs i d’un discurs veritablement europeista per frenar la recepta neoliberal que es duu a terme des de fa dècades. Les polítiques neoliberals són les que expliquen aquests populismes i aquesta desconfiança dels ciutadans cap a Europa i els govern europeus. Amb la recepta neoliberal es van deixar de banda les reivindicacions socials, que són la base de la democràcia i la base del combat contra les desigualtats. És per això que els ciutadans avui es revolten, alguns més manipulats per forces de dretes, altres per forces d’esquerres, altres deixant-se manipular per la desinformació i les fake news…Europa ha de tornar a preocupar-se per la justícia social, i això passa fonamentalment per la justícia fiscal. És clau per complir les regles del mercat intern que s’acabi amb els paradisos fiscals. Això ha de formar part d'una Europa de nou preocupada per les qüestions socials perquè d'aquesta manera s'ajuda a crear una classe mitjana essencial perquè la democràcia sobrevisqui i per combatre les desigualtats. És un repte polític de primeríssima importància.- Amb moltíssima preocupació. És una de les qüestions que va sortir al debat al Parlament amb els eurodiputats. D'una banda reflecteix el desencant de molta part de la població amb les institucions i les polítiques nacionals i europees. De l'altra, hi ha una manipulació: hi ha el moviment d'Steve Bannon, d'extremes dretes europees, hi ha molts diners darrere… De fet, es va demostrar que la suposada oposició iraniana MEK havia finançat Vox. Això és el que anima el senyor [Alejo] Vidal-Quadras, el coneixem molt bé al Parlament Europeu. És una persona de dretes que no té cap problema per aliar-se amb les forces més reaccionàries de l'extrema dreta i aconseguir finançament d'una gent que eren un instrument de Saddam Hussein contra l'Iran.Això també explica l'èxit de Vox: tenen diners i mitjans per fer campanyes com la que van fer a Andalusia i captivar molta gent que està desil·lusionada amb la política actual. Estic molt preocupada, només cal veure el Brexit, un cas de desinformació i finançat des de l’exterior, o la victòria de Trump, en la qual tot indica que també hi ha hagut manipulacions. Tot plegat contaminarà les eleccions europees del mes de maig.- No en tinc cap dubte. S'ajuntaran amb qui puguin arribar al poder. Ja ho veiem amb l'acord que han fet a Andalusia. Però també ho veiem en el cas d’Itàlia. Gent del moviment Cinc Estrelles no són feixistes ni de dretes, però formen part del govern de Matteo Salvini, que és un feixista i populista. Això és molt perillós. No podem seguir fent veure que no hi ha un moviment organitzat d'extrema dreta racista, manipulat fins i tot des de fora, amb una voluntat de destruir Europa. Per això cal reafirmar Europa, com va fer Pedro Sánchez, però no n'hi ha prou: cal tornar a l'Europa que respon a les aspiracions dels ciutadans i compleix les promeses als ciutadans, i acabar amb l'Europa neoliberal que ha tingut unes conseqüències tan greus.- I continuo sent molt crítica, però tinc esperances que Sánchez pugui oferir noves vies. Em va sorprendre que fes el seu discurs sense fer referència a Catalunya, però un cop que la qüestió va ser posada sobre la taula per diversos diputats, va haver de respondre, i crec que ho va fer bé. Es va desmarcar del PP i va apostar pel diàleg, dient que una part del diàleg passa per Catalunya. Va dir que es tractava d'un problema de convivència: és convivència a Catalunya però també és convivència a Espanya. Reconèixer que existeix una part d’Espanya que es diu Catalunya, que té la seva identitat pròpia, que s'ha de poder expressar i tenir un marc d’autonomia.Jo voldria que es tornés a l'Estatut del 2006, però no sé si serà possible. No crec que hi hagi cap altra força política que pugui liderar aquest procés si no és la de Pedro Sánchez, i espero que els independentistes ho entenguin, perquè si es deixa pas a la radicalització el resultat no és bo per a ningú. Soc partidària d'una Espanya unida en la seva fantàstica diversitat, i per això vull que es resolgui aquest problema.- Quan Sánchez ens va venir a veure al grup socialista, vaig treure la qüestió dels presos. Vaig dir que espero que la qüestió es resolgui i que la justícia els alliberi, perquè les acusacions és evident que han estat fabricades políticament i perquè això enverina el diàleg pel qual aposta Pedro Sánchez. Després, una de les persones del seu entorn em va dir: "Ens has traït!". No! Jo vull una Espanya unida i diversa, però democràtica! I amb una solució democràtica per Catalunya. I aquesta solució passa pel diàleg, passa per acceptar les diferències.Quan vaig anar a la presó a visitar Raül Romeva i Oriol Junqueras no hi va haver ni una línia a la premsa espanyola, i érem tres eurodiputats. I no va ser perquè nosaltres no ho diguéssim, sinó perquè hi ha una cortina de silenci terrible. Si això és l'ambient democràtic a Espanya, no és democràtic. La democràcia és la llibertat d'informació, informar perquè els ciutadans jutgin. Tot això és essencial perquè funcioni el diàleg pel qual aposta Sánchez i que té tot el meu suport. Per això mateix vaig plantejar la qüestió dels presos: no és possible que el diàleg pugui tenir èxit si continua enverinat a ulls de molta part de la població de Catalunya per la injustícia que viuen els presos i les seves famílies.- Ho haurem de veure. Estarem atents. No serà possible fabricar un procés com es feia en temps de Franco o de Salazar a Portugal. La justícia espanyola sabrà que està sota el focus de tot el món. I des del Parlament Europeu molta gent estarà atenta al judici.- Ningú no ho sap. Penso que va ser molt important la unitat dels 27 per arribar fins aquí, i el vot al parlament britànic va demostrar que els ciutadans no volen aquest acord, però també que no saben què volen. Penso també que el Partit Laborista està pensant més en les eleccions generals i no és clar desmarcant-se del Brexit, com sí que fan la major part dels votants laboristes, segons les enquestes. Després que hagi fracassat la moció de censura de Jeremy Corbyn, s'hauran de definir. En qualsevol cas, la UE no ha de deixar-se arrossegar per aquest joc de dilació.Això sí, si el Regne Unit demana una extensió de l'article 50 per trobar una solució democràtica, jo seré la primera en donar-hi suport. Ara bé, amb el compromís que trobar una solució democràtica. I una solució democràtica, si el parlament no aconsegueix assolir-la, és tornar a donar la paraula al poble. Penso que la solució serà un segon referèndum. Veurem què passa, però tot dependrà molt dels 27, de ser flexible en el procés però no en el contingut de l'acord. Per mi, el que van fer May i la UE és el millor acord, i pensar que Corbyn en podrà fer un de millor em sembla una il·lusió sense cap fonament.- Estic preocupada, i això em fa tenir més ganes de lluitar. Jo ja no em presentaré per la limitació de mandats i perquè cal canviar. Però seguiré activa en la societat civil portuguesa, en la política portuguesa, i treballaré perquè el camp democràtic i proeuropeu guanyi les pròximes eleccions. Ara és més evident que mai que la gran divisió és entre les forces democràtiques proeuropees i provalors europeus que són als tractats (i que han estat violats per molts governs, com per exemple la gestió de les migracions o en la defensa dels drets dels ciutadans), i les forces extremistes, que són aquí per destruir Europa. I per això estic decidida a tot. Si ells passen a formes de lluita agressiva, com hem vist amb l'assassinat de l'alcalde de Gdansk, el camp democràtic s'haurà d'organitzar. Som en un moment que sembla que no hàgim après res de les raons que van provocar la Segona Guerra Mundial. Tots els demòcrates, tots els proeuropeus hem d'unir forces.

