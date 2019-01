Canvis importants a Youtube: la plataforma es planta davant els reptes virals

Canvis importants a Youtube. La plataforma ha decidit prohibir els vídeos amb bromes pesades o reptes que posin en perill la salut "física o psicològica" dels seus usuaris. Així ho ha anunciat a través del seu web oficial aquesta setmana, on deixa molt clar que des d'ara tots els continguts que puguin causar algun dany als espectadors seran "eliminats".El moviment de Youtube arriba arran del "Bird Box Challenge", inspirat en la pel·lícula A Cegues de Netflix, que consisteix a tapar-se els ulls i fer tota mena d’activitats (fins i tot conduir) per immortalitzar-se a les xarxes socials. La mateixa plataforma d'streaming va haver de sortir al pas i demanar que s'abandoni la tendència viral Segons ha comunicat Youtube, el seu portal "és la llar de molts desafiaments i bromes virals, però hem d'assegurar-nos que allò divertit no travessi la línia i es converteixi en nociu o perillós".

