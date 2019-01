El jutjat de Tremp investiga l'acció de deixar un vedell ferit a l'oficina del Parc Natural a Llavorsí

Imatge del vedell ferit dins l’oficina del Parc Natural a Llavorsí. Foto: ACN

La titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Tremp ha citat a declarar el president d' AEALL-ASAJA , Pere Roqué, i un dels membres de l'Associació de Ramaders del Pallars Sobirà, Francesc Bertran, per haver deixat, el 27 d'agost passat, un vedell ferit a l'oficina del Parc Natural de l'Alt Pirineu de Llavorsí en el marc d'una mobilització contra la presència de l'os Goiat al Pirineu.Segons ha informat en un comunicat Nova Eucària , entitat que va denunciar els fets, se'ls investiga per la presumpta comissió dels delictes de maltractament animal amb resultat de mort i abandonament animal. El vedell, que va ser traslladat fins a aquestes instal·lacions com a protesta, va ser recollit pels Agents Rurals i posteriorment sacrificat.El director de Nova Eucària, Antoni Teixidó, ha assenyalat que després de tenir coneixement dels fets es va decidir "interposar una denúncia" contra les organitzacions que van convocar la protesta: l'Associació de Ramaders del Pallars Sobirà i els sindicats AEALL-ASAJA i la Unió de Pagesos . Ara, l'entitat ha informat que la seva denúncia ha prosperat, ja que el jutjat d'Instrucció número 1 de Tremp ha citat a declarar com a investigats a Pere Roqué i Francesc Bertran.

