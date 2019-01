CGT denuncia la presència d'amiant a la seu de la brigada municipal de Cerdanyola

El sindicat CGT ha denunciat que a la seu de la brigada municipal de l'Ajuntament de Cerdanyola, situada en una nau industrial, al carrer Camp, 56, està afectada per amiant. Es tracta d'una instal·lació on hi treballen una seixantena de persones i segons ha assegurat te una coberta de fibrociment que s'ha començat a degradar per la zona del magatzem.Han subratllat que la situació s'arrossega des de fa anys i lamenten que es "perllongui l'exposició a un material cancerigen". Han exigit que es reubiqui a la plantilla el més aviat possible "en un lloc on anar a treballar no suposi jugar-se la vida ni la salut".Fonts del consistori han reconegut "ser plenament conscient de la situació" i han garantit que la prioritat per resoldre aquesta situació és absoluta. En aquest sentit, s'han aplicat "mesures preventives d'urgència" aïllant la zona, a la qual està prohibit l'accés.Així mateix, es treballa en la recerca d'un altre espai "més adequat" que reuneixi les mínimes condicions de treball, seguretat i salut perquè "cap treballador continuï exposat als materials de fibrociment". A més, han apuntat la seu del carrer Camp funciona principalment com a base d'operacions, ja que la feina diària dels empleats es desenvolupa als carrers del municipi.

