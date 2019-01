Una sala de festes de Reus haurà d'indemnitzar amb 80.000 euros un actor que treballava per 160 euros al mes

Un empresari i dues societats que administrava vinculades a la sala Toman de Reus hauran d'abonar més de 80.000 euros a un actor que tenien empleat sense contracte i amb una paga mensual de 160 euros en els darrers tres anys. Segons el Col·lectiu Ronda, la sentència dictada pel Jutjat Social número 1 de Reus, considera provat a més que l'acomiadament es va fer violant alguns drets fonamentals i que va ser per una represàlia injustificada contra les reclamacions, queixes i requeriments continuats del treballador de la seva situació de precarietat absoluta davant l'empresari, administrador d'un entramat societari per mitjà del qual gestionava aquesta sala i altres negocis.La condemna interposada pel Jutjat de Reus declara nul l'acomiadament del qual va ser objecte l'actor –que treballava per la sala fent múltiples tasques i funcions– precisament pels "greus incompliments contractuals" imputables a l'empresari i a les dues empreses que administrava.Per tot plegat, hauran d'indemnitzar l'extreballador amb 13.000 euros per l'extinció del contracte del treball, uns 30.000 euros més en concepte de salaris de tràmit i quasi 30.000 euros més en concepte de percepcions salarials de deute així com la quantitat de 6.250 euros en concepte de danys i perjudicis derivats de la vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva de l'actor.La sentència prova que l'actor, que treballava més de 40 hores setmanals, feia tasques regulars com a tècnic de so de la sala, atenció a la botiga de reposició d'instruments musicals, atenció a la barra del bar de la sala, organitzava el lloguer de cabines d'assaig i feia la gestió i reserves de la sala de música. Tot, de manera irregular des de l'any 2012, sense contracte de treball, començant per cobrar uns 1.200 euros mensuals, quantitat que al cap de deu mesos va anar minvant fins a convertir-se, en els darrers tres anys, en una mensualitat d'uns 160 euros, amb allotjament (als bucs d'assaig) i una mínima manutenció a banda.Tot i no existir relació contractual, sí que s'estableix la relació laboral de l'actor amb l'empresari demandat, amb qui a més tenia una relació d'amistat. Per la feina que desenvolupava i segons convenis, l'actor hauria d'haver cobrat mensualment uns 1.800 euros.Àfrica Ortiz, advocada de Col·lectiu Ronda, considera que aquestes situacions de precarització laboral absoluta es donen més sovint del que creiem, i en aquesta sentència "agreujat per la relació d'amistat que mantenien les dues parts implicades, fet que probablement va fer que el demandant retardés la interposició de la denúncia davant Inspecció de Treball amb l'esperança de millorar les seves condicions parlant amb l'empresari".Per a Ortiz, casos com aquest posen llum sobre les irregularitats que es cometen en alguns sectors, com el dels serveis o hostaleria, "més encara quan es tracta de locals d'oci nocturn, sector molt desprotegit tenint en compte l'opacitat de les empreses que hi acostumen a operar".

