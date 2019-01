Torna l'hivern: neu, pluja i fred arreu del país

Avui el pas d'un front deixarà precipitació al Pirineu, amb la possibilitat d'algun ruixat a altres punts de la meitat E. A més, a partir del vespre també se'n formaran a punts del sector central del litoral i prelitoral. https://t.co/C0jpuGa0AY #meteocat pic.twitter.com/kXViQVVqjl — Meteocat (@meteocat) 17 de gener de 2019

Torna l'hivern i, amb ell, el fred, la neu al Pirineu i la pluja en molts punts de Catalunya. Un sistema frontal que acabarà amb l'anticicló dels darrers dies ha entrat aquest dijous per la part nord-oest d'Espanya i farà acte de presència en territori català a la tarda-vespre d'aquest dijous. Les temperatures aniran a la baixa, però ho faran de forma progressiva.El mercuri caurà una mica aquest divendres i encara més a principis de la setmana vinent per instaurar un temps de ple hivern a partir del proper dimecres. El canvi de temps, doncs, amb un aire força més fresc, es notarà clarament la setmana vinent. De fet, no es descarten nevades en punts poc habituals.Pel que fa a les precipitacions, que portaran neu a cotes altes i remullarà molts indrets de Catalunya, aniran agafant protagonisme a partir de migdia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya , el Pirineu i el Prepirineu seran les primeres zones on el sol desapareixerà. Els ruixats seran febles en general, localment poc abundants al vessant nord del Pirineu i sector central del litoral.La cota de neu se situarà entorn dels 1200 metres, tot i que a la tarda baixarà fins als 800 metres al vessant nord del Pirineu. Les pluges poden fer-se notar durant la nit de dijous a divendres en comarques de Barcelona, així com a la resta del litoral i el prelitoral centrals. La inestabilitat farà que sigui recomanable tenir paraigua a mà al llarg d'aquesta tarda i a partir de dissabte.Divendres es començarà a notar el canvi de temps, però no caldrà que ens preocupem del cel. La pluja i la neu tornaran a agafar força dissabte al vespre per l'entrada d'un nou front. Entre aquest divendres i el cap de setmana tindrem una baixada de les temperatures d'entre 3 i 4 graus de mitjans a tot el país. La sensació tèrmica també caurà.En les properes hores, la temperatura mínima oscil·larà entre -7 i -3 ºC al Pirineu, el Prepirineu i nord de la Depressió Central, i entre 3 i 8 ºC a la resta. La temperatura màxima voltarà entre els 1 i 6 ºC al Pirineu, el Prepirineu, la Depressió Central i oest de Ponent, entre 6 i 11 ºC a la resta de l'interior i entre 8 i 13 ºC al litoral.

