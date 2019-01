PSOE, PP i Cs reclamen junts a Extremadura un nou 155 amb l'«amplitud i durada que calgui»

El ple de l'Assemblea d'Extremadura ha aprovat una proposta del PP, amb el suport del PSOE i Cs, per la qual insten a la Junta a exigir al govern espanyol a l'"abandonament" de la "bilateralitat" amb Catalunya i es mostren a favor d'una nova aplicació de l'article 155 de la Constitució de manera "ferma" i amb l'"amplitud i durada que es requereixi".Els tres partits assenyalen que aquesta bilateralitat amb Catalunya situa la resta de territoris en una posició de "subordinació" en assumptes que, segons opinen, han de ser abordats de manera "comuna". La proposta aprovada, amb el vot en contra de Podem, apunta que la nova intervenció de l'autonomia ha de durar prou per "frenar el desafiament independentista català, recuperar la unitat entre els espanyols que viuen a Catalunya, el respecte de la nació espanyola i la història" compartida.Amb aquesta proposta, s'insta també a l'executiu autonòmic a reivindicar al costat dels grups parlamentaris de la cambra regional el procés de la Transició espanyola i les lleis, acords i consensos que van sorgir del mateix, així com a rebutjar "qualsevol tipus de revisionisme" d'aquesta època "decisiva" en la "història comuna" espanyola. La iniciativa popular finalment aprovada, a més, commina el govern espanyol a la "defensa incondicional" dels símbols que representen a la nació i als espanyols, a "defensar" la monarquia parlamentària com a forma política "consagrada" a la Constitució, per ser a més "el símbol de la unitat i permanència d'una nació mil·lenària com Espanya".En aquest sentit, es defensa en la proposta "la inestimable i extraordinària contribució de la Corona al procés de Transició espanyola", així com "la seva exemplar defensa dels drets dels espanyols i de la unitat d'Espanya". Així mateix, la iniciativa exigeix al govern central la "defensa" de l'espanyol com a llengua "vehicular i comuna" de l'ensenyament en "totes" les comunitats autònomes, "respectant sempre l'existència de les llengües cooficials reconegudes en els diferents Estatuts d'Autonomia, però sense que aquestes llengües siguin imposades i deixin sense efecte el dret de tots els espanyols a usar la llengua comuna, l'espanyol ".Durant el debat de la iniciativa, Cristina Teniente (PP) ha criticat un govern central del PSOE dedicat a "premiar els independentistes", i ha insistit en la necessària "defensa" d'Espanya davant els que els "enemics d'Espanya" que " la humilien ", ha dit, per rebutjar la" divisió "i el "xantatge" propiciat pels independentistes que afirma que, a Catalunya," trepitgen la solidaritat ". En aquest sentit, ha lamentat que el PSOE estigui "acomplexat" i "lligat" als quals "humilien Espanya".Per la seva banda, el portaveu del PSOE a l'Assemblea, Valentín García, ha lamentat el discurs de "la dreta" sobre Catalunya i els pressupostos de l'Estat per a 2019 "trufat de mentides per intentar guanyar les pròximes eleccions", i ha subratllat que els comptes estatals són "beneficioses" per a Extremadura. Igualment, ha apuntat que tant la Constitució com els símbols estatals "són dels espanyols" i "no" del PP, un partit en què, segons ha considerat, "són uns patriotes i uns constitucionalistes de pacotilla".Mentre, el portaveu parlamentari de Podem, Álvaro Jaén, ha considerat que les "dretes" busquen "escalfar els ànims del país" amb una "qüestió territorial catalana" que actualment ha arribat a un "clima insuportable". Alhora, ha dit que és "inviable" una "Espanya que deixi de banda a Catalunya i País Basc", cosa que, segons ha dit, forma part de l'"esperit" de la Transició espanyola. "És impossible governar Espanya odiant a Catalunya", ha insistit.Al seu torn, la portaveu de Ciutadans a l'Assemblea, María Victoria Domínguez, ha considerat "necessari" la "defensa d'Espanya" perquè "els socialistes seran els culpables d'haver negociat els pressupostos més vergonyosos de la democràcia amb gent que està a la presó". "Tot el que es negociï amb persones que representen a partits polítics que han volgut trencar a Espanya no és negociable", ha advertit, i alhora ha demanat al PSOE que "sumi al constitucionalisme" com una cosa "necessari".

