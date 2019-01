La Fiscalia s'oposa a la compareixença dels presos a la comissió del 155

La Fiscalia s'oposa al fet que els presos polítics puguin comparèixer a la comissió d'investigació del 155 del Parlament de Catalunya, tal com va demanar el president de la cambra catalana, Roger Torrent. Aixço ho ha comunicat el ministeri fiscal a la sala penal del Tribunal Suprem -la que ha de jutjar els líders de l'1-O- a través d'un escrit en què mostra la seva oposició explícita.De moment, però, el tribunal de l'alt tribunal presidit per Manuel Marchena encara no ha pres cap decisió al respecte.El president del Parlament va demanar per carta al Suprem el passat 27 de desembre la compareixença "presencial o telemàtica" dels presos a la comissió del 155, prevista per al proper 22 de gener . Sobre aquest fet també va informar la consellera de Justícia, Ester Capella.A la comissió, que van impulsar els partits independentistes i en què Ciutadans no ha volgut participar, l'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i els exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull, hi participarien en qualitat de testimonis.

