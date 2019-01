Rull, Turull i Forn demanen a Torrent que faci «tot el possible» perquè compareguin en la comissió del 155

El exconsellers empresonats Quim Forn, Josep Rull i Jordi Turull han escrit una carta al president del Parlament, Roger Torrent, en què no només manifesten la seva "plena disposició" per per comparèixer la setmana vinent en la comissió d'investigació del 155 , sinó que li demanen que "faci tot el possible" perquè aquesta compareixença es produeixi realment.Els tres dirigents independentistes, al igual que la resta d'exconsellers empresonats van ser citats citats comparèixer pel Parlament al gener, i Torrent ja va demanar al Suprem que els permeti fer-ho de forma presencial. La Fiscalia ja ha dit que s'oposa a aquesta possibilitat

