Aigües de Barcelona proposa rebaixar la tarifa de l'aigua el 2020

L'empresa Aigües de Barcelona, participada per la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Criteria, ha proposat una rebaixa del 3,9% a les tarifes de l'aigua per al 2020. Així ho ha anunciat el regidor de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident de l'AMB, Eloi Badia.L'anunci arriba després que Aigües de Barcelona proposés al novembre un augment del 4,1% en les tarifes del 2019. Aleshores, l'AMB ho va frenar i ara l'AMB i el Consell Metropolità valoraran durant els pròxims deu dies la nova proposta. "Treballarem per ajustar aquesta reducció i veure si la rebaixa pot ser superior", ha dit Badia.El vicepresident de l'AMB també ha aprofitat per recordar que el PDECat i Cs instessin l'ens metropolità a acceptar l'encariment de tarifes proposat pel 2019."L'increment no estava justificat i feia falta treballar més; no sabem si PDECat i Cs estaven influenciats per les cartes que Aigües de Barcelona va enviar a tots els grups polítics", ha etzibat Badia.Fonts d'Aigües de Barcelona citades per Europa Press argumenten que la proposta "forma part de la normalitat".

