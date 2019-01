L'AMB estrenarà 13 línies de la nova xarxa d'autobús metropolità aquest trimestre

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) posarà en marxa durant el primer trimestre d'aquest any 13 línies de la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions: set de l'AMB Exprés, amb recorreguts més directes amb menys parades, i sis de l'AMB Metrobús, d'alta freqüència.Aquesta serà la segona fase d'implantació de la xarxa -la primera va començar el passat març- i, amb aquesta, l'AMB obre "una nova etapa per seguir potenciant i facilitant a la ciutadania l'ús del transport públic", ha defensat en un comunicat aquest dijous el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda."Per impulsar el canvi d'hàbits cap a una mobilitat més sostenible, com estem fent des del AMB, som conscients que hem de posar les màximes facilitats i serveis" per convertir el transport públic en la primera opció dels ciutadans, segons Poveda.Les set línies d'AMB Exprés que s'activaran aquest primer trimestre connectaran la plaça Espanya de Barcelona amb Sant Boi de Llobregat (línia E70), Gavà (E81) i Viladecans (E86), i la Zona Universitària de la capital catalana amb Mas Lluí ( E30), Sant Boi (E79), Castelldefels (E97) i Gavà, passant per Viladecans (E98).Les sis d'AMB Metrobús -amb freqüències de menys de deu minuts- seran la M1 (de Fondo, a Santa Coloma de Gramenet, a Pep Ventura, a Badalona); M6 (Rodalies Badalona a l'Hospital Can Ruti), M14 (l'Hospitalet de Llobregat a l'Illa Diagonal de Barcelona), M19 (Hospital Vall d'Hebron al de Can Ruti), M26 (Rodalies Sant Adrià a Can Ruti) i M30 ( Can Franquesa de Santa Coloma a La Virreina a Tiana-Montgat).En la primera fase es van activar set línies -quatre d'AMB Exprés i tres Metrobús- que han suposat un increment d'usuaris del servei de bus metropolità: la E95 ha passat de 7.000 usuaris de l'antiga L95 a 9.000 i la M12 ha passat de 15.000 amb l'antiga L12 a 16.000 diaris, ha citat l'aMB com a exemples.Un cop implantades totes les fases, la xarxa de bus metropolità d'altes prestacions estarà formada per 27 línies -11 de l'AMB Exprés i 16 de l'AMB Metrobús, de les que faltaran 7 després de la segona fase-, i comptarà amb 25 punts de intercanvi distribuïts per la metròpoli barcelonina.L'AMB calcula que la demanda anual estimada de les línies de l'AMB Exprés i l'AMB Metrobús -algunes de les quals disposaran de busos articulats, amb un 30% més de capacitat- podrà arribar als 42 milions d'usuaris anuals quan estigui implementada tota la xarxa, amb un 30% de nous viatgers.L'AMB ha recordat que aquesta nova xarxa pretén millorar l'oferta de transport públic; donar resposta als corredors de mobilitat amb més demanda; crear línies més directes i amb més freqüència de pas, i generar punts d'intercanvi per a transbords, amb la resta de línies i altres mitjans de transport.

