L'Audiència Nacional ordena reobrir la causa contra els acompanyants de Puigdemont a Alemanya

La sala del penal de l'Audiència Nacional ha revocat l'arxiu de la investigació per un delicte d'encobriment contra els quatre acompanyats del president a l'exili, Carles Puigdemont, quan va ser detingut a Alemanya el 25 de març del 2018. D'aquesta manera, l'alt tribunal contradiu el que va acordar el també jutge de l'Audiència, Diego de Egea.Els quatre acompanyats són dos agents dels Mossos d'Esquadra, l'historiador Josep Lluís Alay i l'empresari i amic personal de Puigdemont Josep Maria Matamala. De Egea afirmava que els agents es trobaven de permís i que Alay no es podia considerar funcionari públic. Per tant, que els tres investigats que acompanyaven Puigdemont durant la detenció es trobaven fora de l'exercici de les seves funcions públiques i que no tenien coneixement de l'activació de l'ordre europea de detenció contra Puigdemont, ja que l'acompanyaven per la relació d'amistat que mantenen.La reobertura de la causa s'efectua després del recurs de la Fiscalia contra la interlocutòria d'arxiu del jutge De Egea. El ministeri fiscal sosté que els quatre investigats "necessàriament havien de conèixer" la situació de "fugit de la Justícia" de l'expresident català, a qui estaven acompanyant d'Escocolm a Alemanya, on poc després de passar la frontera va ser detingut arran de l'euroordre del jutge instructor de la causa de l'1-O, Pablo Llarena.Ara, la sala considera que la conducta dels investigats "encaixa" en el supòsit d'encobriment, per tal "d'eludir la investigació" i esquivar la cerca i captura per part de Puigdemont quan tornava a Bèlgica. L'Audiència Nacional veu "indicis suficients" per justificar el delicte, i prova d'això és "l'inusual trajecte" que van realitzar els investigats des de Suècia, des d'on pretenien fer més de 2.000 quilòmetres en automòbil: "És difícil imaginar un altre motiu per a la realització d'un viatge tan llarg, incòmode i, fins i tot, arriscat, quan estaven a la disposició d'altre sistemes més ràpids, còmodes i segurs".

