Es busquen 100 famílies per acollir persones refugiades a Barcelona

Blanca Baurier, d'una família acollidora; Maria Carmen de la Fuente, directora de Migra Studium, i Llorenç Puig, director dels Jesuïtes a Catalunya

La Fundació Migra Studium busca 100 famílies de Barcelona per acollir persones refugiades durant un màxim de tres mesos a casa seva. Durant aquest període l'ONG donarà suport pràctic a l'acolliment i la persona refugiada rebrà formació laboral i classes de llengua. El motiu de la demanda és l'increment de persones que volen sol·licitar asil "en un sistema col·lapsat sense capacitat per donar resposta a les peticions", segons ha explicat la directora de l'entitat, Maria Carmen de la Fuente.Segons l'entitat s'ha produït un increment "inacceptable i injust" del temps d'espera entre la sol·licitud formal de protecció internacional i l'entrevista oficial d'asil, que ha passat de les tres o quatre setmanes als sis mesos, "cosa que aboca aquestes persones a viure al carrer, o anar als albergs municipals", ha explicat de la Fuente.Moltes de les persones que arriben a Catalunya ho fan "totalment desemparades, sense xarxa social" i l'experiència demostra que "un ambient familiar les reconforta i ajuda a afrontar els propers passos amb més seguretat", ha indicat la directora de l'entitat. Les famílies acollidores han de tenir temps, una habitació disponible i es poden posar en contacte amb l'entitat a través de la pàgina web . La majoria de les persones per acollir són homes, joves, sol·licitants d'asil, i d'origen molt divers, ha indicat De la Fuente.La xarxa d'acolliment es va posar en marxa el 2017, i el 2018 ja hi va haver 21 famílies que van acollir 27 persones només a Barcelona, amb el suport de l'equip professional de l'entitat, i persones voluntàries que acompanyen aquest procés. El 90% de les persones acollides han trobat casa i feina i totes les famílies han valorat positivament l'experiència, segons ha explicat el delegat dels Jesuïtes a Catalunya Llorenç Puig.Una de les 21 famílies que van acollir el 2018 és la família Bonmatí Baurier, que van acollir a casa seva durant uns mesos a Ibrahim Surry, un jove de Guinea que va arribar en pastera a Itàlia, i va venir a Barcelona a sol·licitar asil. Va quedar fora dels programes d'acollida i després de dormir als albergs municipals va quedar en situació de carrer. Surry va fer un curs de cuina i aconseguí treball com ajudant de cuina. Actualment continua treballant en un restaurant i viu de manera autònoma en un pis.Blanca Baurier, mare de la família, ha exposat que els va impactar positivament la reacció dels seus fills. "Mai havíem fet res semblant, i els meus fills van reaccionar molt bé, i fins i tot es van organitzar per cedir una habitació a Ibra, que és com l'anomenem a casa". Baurier ha explicat que el noi "és com un fill més", els segueix escrivint diàriament, els caps de setmana va a sopar a casa seva i es mostra molt agraït. "Nosaltres hem après molt d'ell i encara en volem aprendre moltes més", ha afegit. Després d'Ibrahim, la família va acollir un jove nicaragüenc de setembre a desembre de 2018.La Fundació Migra Studium és una entitat social fundada el 2003 per la Companyia de Jesús per oferir suport pràctic, acompanyament social, i hospitalitat a persones refugiades i migrants vulnerables. Compta amb un equip de professionals i de voluntaris per oferir un servei de primera acollida, assessorament legal, formació laboral, cursos de llengua, i suport educatiu per a famílies i infants.

